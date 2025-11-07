製造業不景氣、關稅攪局 華新麗華看Q4保守

▲華新麗華今舉辦線上法說會。（圖／華新麗華提供）

[NOWnews今日新聞] 華新麗華今（7）舉辦法說會，並在公布第三季財報，營收1,323.83 億元，每股純益0.52元。總經理潘文虎表示，不銹鋼事業因整體製造業動能不足，預期第四季仍處在低谷，但電線電纜事業，雖受房市將問需求趨緩，但也因AI產業建廠工程需求，預計第四季預期可維持第三季水準。

華新麗華幕僚長潘思如指出，第三季營業收入411億元，較上季及去年同期皆呈現下滑，營業毛利率也下降，主要受到整體鋼鐵業不景氣，以及貿易關稅壁壘影響。

不銹鋼事業部分，潘思如說，銷量與去年相當，但是市場景氣影響價格，營收較上季減少30億元，並且毛利率大幅下降，只剩1%。而電線電纜營收較上季略低，與去年同期約當，毛利約12%，與前季約當；前一季有工程收入認列影響，同時大陸地區夏季施工天數影響銷量，讓銷量略為下滑。資源事業營收持平，毛利率略低於前一季，但高於去年同期，鎳合金價格在低檔震盪。

另外，華新麗華受益於權益法認列的電子業轉投資獲利約11億元，以及公司持有的上市櫃有價證券增值約168億元。目前資本支出33億中有過半是高雄海纜廠建設，整體財務結構仍穩健，期末現金約為107億元。

潘文虎表示，展望第四季，不銹鋼預期仍處於低谷，歐洲暑休結束小幅回升，但整體復甦緩慢，而華新在歐洲與亞洲也有佈局，仍具備優勢。另外，受到印尼鎳礦政策影響，可能推升料成本，但下游需求未見改善，整體維持保守展望。電線電纜部分，受惠於政府「強韌電網」計畫及 AI相關產業建廠工程用線需求增加，線纜出貨量穩定，預期第四季整體表現將與第三季相當。

