製造業外國技術人力比率限制取消 8000家中小企業受惠

行政院通過「跨國勞動力精進方案」，對中小企業幫助極大。圖左至右為勞動力發展署署長黃齡玉、勞動部長洪申翰、勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國。(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕行政院今日通過「跨國勞動力精進方案」，除了開放旅宿業及商港碼頭業有條件引進外國技術人力，也取消製造業外國技術人力比率的限制，讓雇主可全數留用資深移工，勞動部指出，目前已有近8000家中小企業聘僱中階技術人力，其中3分之一已達天花板，此次放寬限制對中小企業幫助極大。

根據「跨國勞動力精進方案」，外國技術人力除現有行業外，將開放旅宿業與商港碼頭業，並放寬製造業外國技術人力比率，也就是雇主聘僱外國技術人力的人數，原規定不得超過聘僱移工人數25%；此次取消後，雇主可全數留用資深移工，但公司內的藍領移工、中階人力、外國專業人才，合計仍不得超過總員工人數的50%。

根據統計，目前在台移工人數已破85萬人，多從事國人不願投入的製造業、營造業及漁業等3K(骯髒、辛苦、危險)產業，但製造業移工在台工作年限目前最長為12年，到期就得回國，平白讓資深勞動力流往他國。為留住資深移工，政府推動移工留才久用方案，讓在台資深移工只要達一定薪資、技術能力，就可轉為中階技術移工。

不過，產業類使用中階技術人力，目前個別雇主申請中階人力名額，不超過移工核配比率25％。勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國舉例，例如一家業者有４名移工，原本只能一名轉中階，其他3人都得回國，造成業者極大的困擾，統計目前使用中階人力的中小企業近8000家，有3分之1已達到天花板，此次將25%的門檻打開，讓中小業者可增加資深移工留任，將是受惠最大的一群。

現行外國技術人力針對不同產業，有不同薪資門檻及技術要求，包含產業類月薪必須超過3萬3000元且具備技術條件，或者經常性薪資逾3萬5000元，可免技術條件；社福類的機構看護工薪資門檻為月薪逾2萬9000元、家庭看護工月薪逾2萬4000元，並應同時符合國內語言測驗及相關教育訓練課程資格條件。

對於旅宿業及商港碼頭業的外國技術人力薪資要求，目前尚未定案。勞動部長洪申翰指出，會參考該行業客觀數據，同時不影響本國勞工，旅宿業門檻預估在3萬元至3萬3000元間，商港碼頭業則不超過4萬元，但仍需進一步討論。

