製造業景氣回溫！9月終結連四藍 轉亮「黃藍燈」創今年5月新高

台灣經濟研究院今（10/31）公布9月製造業景氣燈號，燈號由象徵衰退的藍燈，轉為低迷的黃藍燈，整體信號值也增為11.06分。台經院說明，9月製造業景氣信號值上揚，持續受惠電子與資通訊產品需求續強，出口及外銷訂單表現亮眼，台股呈現價量齊揚走勢，加上製造業廠商對當月及未來半年景氣持悲觀看法比重下降，使得製造業整體景氣燈號變燈，更為今年5月以來新高。

觀察9月景氣信號各主要組成項目觀察，有5項目分數增加，僅1項減少，其中以經營環境面增加0.68分增幅最大，其次依序為需求面、售價面及原物料投入面分別增加0.43、0.38及0.08分，成本面則減少0.08分，燈號座落於代表景氣低迷的黃藍燈。

台經院說明，9月美、中製造業PMI較前一個月改善，但仍處於衰退區間，加上日本與歐元區製造業PMI較上月下滑，顯示全球製造業復甦力道依舊疲軟。

在國內製造業方面，電子與資通訊產品需求續強，出口及外銷訂單表現亮眼，傳產產品市況雖不穩，但受歐美及中國等地年底採購需求帶動，出口及外銷訂單年減幅明顯收斂，推升需求、售價及原物料投入等指標表現。

在股市方面，美股受聯準會降息及甲骨文獲得 OpenAI 大型訂單等利多消息激勵而上揚，帶動台股同步走強，同時國內晶片龍頭營收表現亮眼，推升股市呈現價量齊揚走勢，加上製造業廠商對當月及未來半年景氣持悲觀看法的比重，較上月調查有所下降，使得經營環境指標顯著改善。

就細部產業來看在機械業方面，受惠於半導體業大廠擴充產能，相關生產用設備及自動化倉儲設備需求增加；對歐洲及東協出口，以及對美國外銷訂單年增率皆優於8月，推升原物料投入面、需求面等指標表現，故9月景氣燈號為由代表衰退的藍燈轉為代表低迷的黃藍燈。

在電子零組件業方面，受惠AI應用續強與消費性電子新品備貨需求續增，出口及生產指數年增幅均逾2成，對東協、中國及歐洲等地接單持續成長，帶動需求面、原物投入面指標表現同步提升，同時，相關類股亦呈現價量齊揚，推升經營環境面指標，產業景氣燈號由代表持平的綠燈轉為代表揚升的黃紅燈。

整體而言，9月製造業景氣信號值較8月明顯改善，除了科技產品受AI應用及消費性電子產品備貨需求推動，出口、接單動能延續，傳產產品則因進入年底採購旺季，備貨需求增加，出口年增率由負轉正成長；同時新台幣匯率延續上月續貶格局及美國降息效應延伸，製造業廠商對當月及未來半年悲觀看法較上月調查明顯減少。

展望未來，近期美國總統川普與中國國家主席習近平在韓國釜山舉行雙邊會談，川普會後宣布美國將調降針對中國因芬太尼問題所加徵的部分關稅；作為回應，中方承諾恢復採購美國黃豆、暫緩實施稀土出口管制，並加強管控芬太尼流入海外的情形，「川習會」為持續升溫的貿易緊張關係帶來一定程度的緩和。然而，由於相關協議細節尚未敲定，全球經濟前景仍充滿不確定性風險。

對台灣來說，科技業在AI應用及消費性電子新品拉貨需求支撐下，景氣動能可望延續；傳統產業亦受年底採購旺季而出現回溫跡象，使高科技與傳產景氣分歧略有縮小，但在台美關稅談判尚未取得具體進展情況下，加上美國關稅對全球影響逐漸擴大，製造業廠商對景氣展望仍持審慎態度。因此，未來須持續觀察外部風險變化，並強化產業韌性，以維持穩健發展。

