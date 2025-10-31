製造業景氣回溫！9月終結連四藍 轉亮「黃藍燈」創今年5月新高
台灣經濟研究院今（10/31）公布9月製造業景氣燈號，燈號由象徵衰退的藍燈，轉為低迷的黃藍燈，整體信號值也增為11.06分。台經院說明，9月製造業景氣信號值上揚，持續受惠電子與資通訊產品需求續強，出口及外銷訂單表現亮眼，台股呈現價量齊揚走勢，加上製造業廠商對當月及未來半年景氣持悲觀看法比重下降，使得製造業整體景氣燈號變燈，更為今年5月以來新高。
觀察9月景氣信號各主要組成項目觀察，有5項目分數增加，僅1項減少，其中以經營環境面增加0.68分增幅最大，其次依序為需求面、售價面及原物料投入面分別增加0.43、0.38及0.08分，成本面則減少0.08分，燈號座落於代表景氣低迷的黃藍燈。
台經院說明，9月美、中製造業PMI較前一個月改善，但仍處於衰退區間，加上日本與歐元區製造業PMI較上月下滑，顯示全球製造業復甦力道依舊疲軟。
在國內製造業方面，電子與資通訊產品需求續強，出口及外銷訂單表現亮眼，傳產產品市況雖不穩，但受歐美及中國等地年底採購需求帶動，出口及外銷訂單年減幅明顯收斂，推升需求、售價及原物料投入等指標表現。
在股市方面，美股受聯準會降息及甲骨文獲得 OpenAI 大型訂單等利多消息激勵而上揚，帶動台股同步走強，同時國內晶片龍頭營收表現亮眼，推升股市呈現價量齊揚走勢，加上製造業廠商對當月及未來半年景氣持悲觀看法的比重，較上月調查有所下降，使得經營環境指標顯著改善。
就細部產業來看在機械業方面，受惠於半導體業大廠擴充產能，相關生產用設備及自動化倉儲設備需求增加；對歐洲及東協出口，以及對美國外銷訂單年增率皆優於8月，推升原物料投入面、需求面等指標表現，故9月景氣燈號為由代表衰退的藍燈轉為代表低迷的黃藍燈。
在電子零組件業方面，受惠AI應用續強與消費性電子新品備貨需求續增，出口及生產指數年增幅均逾2成，對東協、中國及歐洲等地接單持續成長，帶動需求面、原物投入面指標表現同步提升，同時，相關類股亦呈現價量齊揚，推升經營環境面指標，產業景氣燈號由代表持平的綠燈轉為代表揚升的黃紅燈。
整體而言，9月製造業景氣信號值較8月明顯改善，除了科技產品受AI應用及消費性電子產品備貨需求推動，出口、接單動能延續，傳產產品則因進入年底採購旺季，備貨需求增加，出口年增率由負轉正成長；同時新台幣匯率延續上月續貶格局及美國降息效應延伸，製造業廠商對當月及未來半年悲觀看法較上月調查明顯減少。
展望未來，近期美國總統川普與中國國家主席習近平在韓國釜山舉行雙邊會談，川普會後宣布美國將調降針對中國因芬太尼問題所加徵的部分關稅；作為回應，中方承諾恢復採購美國黃豆、暫緩實施稀土出口管制，並加強管控芬太尼流入海外的情形，「川習會」為持續升溫的貿易緊張關係帶來一定程度的緩和。然而，由於相關協議細節尚未敲定，全球經濟前景仍充滿不確定性風險。
對台灣來說，科技業在AI應用及消費性電子新品拉貨需求支撐下，景氣動能可望延續；傳統產業亦受年底採購旺季而出現回溫跡象，使高科技與傳產景氣分歧略有縮小，但在台美關稅談判尚未取得具體進展情況下，加上美國關稅對全球影響逐漸擴大，製造業廠商對景氣展望仍持審慎態度。因此，未來須持續觀察外部風險變化，並強化產業韌性，以維持穩健發展。
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（30）日早盤小漲開出，加權指數在電子與金融族群撐盤下，一度上揚至28,527點，盤中維持紅盤震盪，整體氣氛偏穩。不過...FTNN新聞網 ・ 1 天前
旺宏日前連日漲停衝新高點，來到39.70元，然而29日公布Q3財報後收益不如預期，每股虧損0.47元，對此，董事長吳敏致歉並承諾將「將重出江湖」，親自帶領團隊，在1年內做出成績。但這並沒有挽回投資人的信心，連兩日苦吞跌停板，跌破十日線來到31.20元。不過，傳言美系外資維持旺宏快閃記憶業務正向觀察不變，並將投資評等Overweight增持、目標價40元均保持不動。EBC東森財經新聞 ・ 1 小時前
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美國聯準會(Fed)如預期宣布降息1碼，加上全球關注「川習會」登場，台股今（30）日早盤氣勢如虹，開盤即上漲逾120點，不過盤...FTNN新聞網 ・ 1 天前
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導人工智慧商機強強滾，AI伺服器與資料中心所需的大電流纜線出貨暢旺，理財達人「億元教授」鄭廳宜在華視節目《鈔錢部署》中點...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（30）日終場跌7.21點，收在28,287.53點，跌幅0.03%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市個股賣超方面，A...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
高股息ETF追求穩定的高配息，吸引不少投資人青睞，甚至想靠持股打造退休現金流，但財經部落客「綠角財經筆記」提醒，必須意識到單年配息金額會有變化，未必能穩定供應開銷，更呼籲股民別小看「每年相同購買力」這件事情，乍看是令人安心的投資方式，實際卻是不穩定的退休生活。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股ETF市場今年風向急轉，主動式產品一舉搶下人氣榜席次。根據CMoney最新統計，今年十大人氣ETF名單首度出現兩檔主動式台...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（29）日台股加權指數收28,294.74點，漲345.63點，漲幅1.24%，觀察昨日表現強勢個股，摩根士丹利（大摩）於最新報告中表...FTNN新聞網 ・ 1 天前
美股持續強勢上攻，四大指數再創歷史新高，市場情緒高漲，彷彿漲勢已無天花板。隨著美中貿易緊張情勢緩和，投資氣氛轉為樂觀，部分專家甚至預測，美股正邁向一波可能超越2000年網路泡沫前的猛烈漲勢。中時財經即時 ・ 1 天前
電源供應器大廠台達電（2308）昨日舉行第三季法說，今日股價未見法說行情，甚至回測1000元整數關，陷入千元保衛戰。運達投顧分析師陳石輝表示，法說會內容並沒有不好，而是符合預期，然股價已經將利多反映，目前漲多外資法人持續調節，昨日黑K已摜破10日線，長短線都不宜操作。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
鴻海（2317）近期的股價表現強勁，今（29）日盤中更是一度大漲逾5%，股價來到263元創新高。黃紫東表示，目前主要上漲動力來自於最近的GTC大會，鴻海董事長劉揚偉是台灣唯一受邀上台演講的業界代表，此外鴻海也被視為下一個世代「Rubin」組裝環節的合作廠商，同時也被認為是與黃仁勳AI機器人呼聲最高的合作公司。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受「川習會」登場激勵，台股今（30）日氣勢如虹，開盤即上漲逾120點，截止9點20分，加權指數上漲150.21點，暫收28,444.95點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
美股周二表現續強，四大指數連三個交易日刷新收盤新高，道瓊指數上漲0.34%，標普500指數上漲0.23%，那斯達克指數漲0.8%，費半走揚0.37%。市場聚焦輝達GTC大會利多消息，執行長黃仁勳宣布AI晶片接單金額達5,000億美元，並將為美國能源部打造7部AI超級電腦、Blackwell晶片全面在美落地生產，同時斥資10億美元入股Nokia，帶動Nokia單日股價飆漲21%，利多消息同步激勵輝達股價大漲4.98%至201.03美元創收盤新高，市值一度逼近4.94兆美元；微軟則因入股OpenAI、持續推進Azure雲端服務面的合作，而讓股價跳空漲近2%，也創下收盤新高，雙巨頭齊揚激勵科技股氣勢延續。台積電ADR同步上漲1.1%。亞股表現漲多跌少，日股勁揚1,088點收51,307.65點，突破5萬1千點關卡再創新猷；在多位重量級政商人物接連訪韓題材帶動市場情緒，韓股上漲1.76%，站穩4千點關卡；陸港則走勢分歧，上證指數小漲，港股走弱。台股今（29）日承接美股強勢氣氛，盤中最高觸及28,395點再寫新紀錄，終場上漲345.63點收28,294.74點，成交量放大至5,789.93億元。權值股領軍強攻，台積電(2330)再創1515元盤中新高價，收在1505元也創新歷史收盤新高；鴻海(2317)強漲至260元，市值衝破3.6兆元，日月光投控(3711)續漲逾4%。盤面焦點除鴻家軍外，AI、封測、半導體及被動元件族群齊揚；記憶體股旺宏(2337)爆量強漲、南亞科(2408)衝上波段新高，電源族群康舒(6282)放量續強，整體市場氛圍多頭氣盛，指數與台積電雙創歷史天價。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導受到川習會利空、企業財報好壞參半，以及聯準會（Fed）對於12月是否降息表達不確定性，美股週四收盤四大指數全走跌，台股加...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
黃仁勳加持！台積電（2330）今（29）日股價衝上1515元天價，帶動台股漲逾400點最高觸及28386點，市值一度衝破91兆元，專家表示，台股尚未過熱。不過若出現創高且爆量的情況，要留意高檔獲利了結的賣壓。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
國際電子代工大廠鴻海（2317）近期股價飆漲，不僅衝破250元大關，更連連創波段新天價，不過這次股東開始下車，截至上周五為止，單周就有1.1萬投資人提前下車，若是以本周高點265元計算，提前下車的股民每張少賺2.6萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導美國AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）在GTC技術大會（GPUTechnologyConference）上宣布，將與美國能源部合作打造7台全新的人工智慧...FTNN新聞網 ・ 1 天前
FB粉絲專頁「美股夢想家」版主施雅棠，6年前從警官退休時年僅30歲，靠著投資配置，年入百萬目標達陣。如今他的財富又翻了2番，手中持股更是大豐收，資產跟著美股一路水漲船高，背後關鍵就在「敢追高」。他透過指標，配合資金控管，穩穩逮住且抱牢飆股。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台積電（2330）今（30）日盤中一度來到1520元新高，上漲15元，雖然漲勢收斂，收盤以平盤價1505元作收，台股漲勢也熄火，收盤下跌7點收在28287點。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
日前強勢的記憶體個股旺宏（2337）連日漲停衝高，卻在昨日法說會時爆出Q3每股虧0.47元，且「連9季虧損」，董座吳敏求隨即出面致歉，承諾11月會重出江湖、在1年內做出成績，然而這並無法緩解投資人的疑慮，今（30）日台股開盤後便鎖跌停，盤中一度敲開跌停，但不久後又亮燈。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前