製造業景氣連5升 明年可望開門紅

台經院26日公布11月3大產業營業氣候測驗點全數走揚，製造業更是連續5個月走升；台經院景氣預測中心主任孫明德解讀，這意味製造業已逐步走出美國對等關稅的陰霾，且明年有3大有利因素，包括美國持續寬鬆、俄烏戰爭將結束、大陸約束產能等，製造業在新的一年有望迎來「開門紅」。

台經院針對製造業廠商對未來景氣看法問卷，當月景氣為「好」比例增加6.1個百分點、來到24％；看好未來半年景氣的比例也同步增加至23.1％，11月製造業營業氣候測驗點經模型試算後月增2.39點，升至94.42點，連續5個月上揚，顯示製造業逐步走出關稅陰霾。

孫明德指出，明年有3大因素支撐製造業景氣，第一，美國貨幣政策寬鬆帶動金融市場走揚，股市好、消費就會穩定；第二，俄烏戰爭有望結束，歐洲政府將不需再資助烏克蘭，財政資源可回歸民眾，有助改善歐洲經濟與消費；第三，大陸出手限縮產能，解決當前產能過剩問題，這3大因素對台灣出口均是正面，為製造業營造好的環境，明年迎來「開門紅」。

孫明德直言，AI是帶動今年進出口、拉抬投資等強勁表現最大主因，現在產業分法不再是傳產、科技，而是AI與非AI，像工具機也要與AI、機器人連結；孫明德表示，只要跟AI產業相關，接單狀況呈現「從從容容」，非AI產業則是「匆匆忙忙、連滾帶爬」。

11月服務業營業氣候測驗點為91.18點，月增3.09點；雖然不動產交易量降至冰點，但營建業營業氣候測驗點仍月增1.12點、來到101.66點，呈現連續6個月上揚；台經院報告指出，營造業景氣成長主要是各公部門單位為力拚2025年底達成95％計畫達成率，包商加速對旗下公共工程趕工所致，並非不動產交易所貢獻。

央行上周召開理監事會，對不動產信用管制政策由「硬性總量限制」轉為「精準控管與用途引導」，台經院產經資料庫總監劉佩真解讀，對投資或多屋族來說，資金成本與貸款條件仍將受限，短期房市恐處低檔盤整，今年1至11月六都買賣移轉棟數較去年衰退逾26％，推估全年將面臨26萬棟保衛戰，創近8年最低。