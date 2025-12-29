製造業最低工資補貼明年1/15起申請 每人每月最高910元

經濟部與勞動部合作最低工資補貼，每人每月最高910元 。廖瑞祥攝



經濟部產發署今（29）日宣布，與勞動部於2026年合作推動製造業最低工資補貼，針對營業額減少10%以上的製造業者提供補貼，全職員工每人每月補貼910元、部分工時員工每人每月補貼480元，最多補貼6個月，以降低受影響製造業薪資給付負擔。

產發署表示，薪資補貼是為因應國際情勢變動、美國對等關稅及匯率波動對國內製造業營運造成的衝擊，在政府調漲最低工資後，仍可維持邊際勞工安定就業。

據勞動部今年9月26日召開最低工資審議會，決議自明年1月1日起，每月最低工資由28,590元調升至29,500元，時薪由190元調整為196元，另並考量近期國際情勢變動衝擊，恐增加製造業者營運負擔，為穩定就業環境，決定於「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」中編列20億元，給予受衝擊事業最低工資調漲之差額補貼。

經濟部表示，為執行上述補貼作業，勞動部已於今年12月18日依據「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」規定，委託經濟部產業發展署辦理製造業最低工資補貼受理、審核、撥付等相關行政作業，產發署並於今年12月29日公告「受國際情勢及關稅衝擊影響製造業最低工資補貼作業要點」。

產發署表示，依據該補貼作業要點規定，補貼對象為依法辦理公司登記、商業登記或有限合夥登記，且具製造業稅籍的事業，其營業額符合今年5月及6月至明年3月及4月之任一期（二個月），較前一年度同期減少達10%以上者，最多給予明年1月至6月期間的補貼，全職員工每人補貼上限5,460元（每月910元*6個月）、部分工時員工每人補貼上限2,880元（每月480元*6個月）。

產發署受理申請日期為明年1月15日起至明年6月30日止，或至經費用罄為止。

申請方式採線上登記申請，申請應備資料包含申請書（含申請事業基本資料、投保證號等）及申請事業存摺影本，補貼作業要點內容可至經濟部產業競爭力發展中心網站(https://assist.nat.gov.tw)查詢，如有其他疑義，可撥打0800-000-257，有專人提供服務。

