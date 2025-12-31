製造業最低工資補貼 1/15起受理申請

經濟部產業發展署表示，為因應國際情勢變動、美國對等關稅及匯率波動對國內製造業營運造成之衝擊，在政府調漲最低工資後，仍可維持邊際勞工安定就業，經濟部與勞動部自一一五年合作推動製造業最低工資補貼，針對營業額減少十%以上之製造業者提供補貼，全職員工每人每月補貼九一○元、部分工時員工每人每月補貼四八○元，最多補貼六個月，以降低受影響製造業薪資給付負擔。

經濟部產發署受理申請日期為一一五年一月十五日起至六月卅日止，或至經費用罄為止。申請方式採線上登記申請，補貼作業要點內容可至經濟部產業競爭力發展中心網站（https://assist.nat.gov.tw）查詢，如有其他疑義，可撥打○八○○-○○○二五七，有專人提供服務。