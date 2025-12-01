「製造業」影響最劇！ 無薪假波及人數新增697人

勞動部1日公布最新減班休息數據，共事業單位計456家通報，實施人數9,153人，相較上期這次增21家事業單位，人數微增697人，以製造業為主，占整體約九成四。另外，受關稅影響共369家，實施人數8,186人，較上期增16家，實施人數多656人。

勞動部公布最新減班休息數據，製造業影響最大。（示意圖／Pixabay）

觀察各產業別，黃綺雅表示，製造業仍是減班休息的主要來源，占376家、8,619名員工，約94.2%。其中金屬機電業占比最高，計300家、6,404人。本期減班人數增加 697人，主因是新增通報的企業中，有三家員工規模逾150人，帶動整體減班休息人數上揚。這三家分別為機械設備製造業、金屬製品製造業，以及民生工業。

廣告 廣告

製造業是減班休息的主要來源，占376家、8,619名員工，約94.2%。（示意圖／報系資料照）

黃綺雅指出，目前通報減班休息的勞工朋友，有71.9%的企業、328家為適用僱用安定措施的產業，有接近76.8%、7,034人員工可以申請薪資差額補貼。員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部指出，事業單位通報減班休息，就是為了避免雇主直接資遣解僱勞工，也能夠讓勞工面臨的失業風險降低。勞動部推出安定就業相關措施，確保每一位通報減班休息的勞工朋友，都有管道申請津貼或補貼。

勞動部補充，若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時190元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬7,210元。

勞動部指出，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新臺幣28,590元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。（文/工商時報林莉）

※本文授權自工商時報，原文：無薪假再升溫！製造業占九成四 新增697人主因三家大廠加入

※看更多工商時報新聞：

2026再生能源費率出爐！經濟部推太陽光電「汰舊換新」新機制 全年度費率凍漲

台股12月迎聯準會降息＋作帳行情 台塑、華新還可以期待？

AI帶動經濟飆升 台灣民眾薪資未提升？CNN揭真實原因

延伸閱讀

2026高雄市長民調勝3綠委、小輸賴瑞隆！柯志恩：與團隊觀察相近

賴瑞隆成民進黨高雄唯一希望？ 柯志恩或將靠年輕人投票率翻盤

高雄市長選戰民調出爐！柯志恩大幅領先3綠委、近乎打平賴瑞隆