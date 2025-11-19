製造業「產線靜悄悄」！金屬機電業占九成 員工每週僅上4天班

美國關稅衝擊製造業。(圖／TVBS)

勞動部最新統計顯示，本期實施減班休息的企業共435家、勞工8456人，雖比上一期減少20家，但人數卻增加125人，其中又以製造業受影響最嚴重，特別是金屬機電業占了九成之多！這波減班休息潮反映出全球訂單回穩速度緩慢，多數企業實施期間在三個月以下，幸運的是，有七成受影響的勞工可申請薪資差額補貼，基本生活仍有保障。專家建議，勞工應把握時機學習新技能，企業則需導入AI技術及優化生產流程以度過難關，畢竟這一波考驗的不僅是產業體質，更是企業轉型與勞工韌性的重要時刻！

廣告 廣告

美國關稅衝擊製造業。(圖／TVBS)

勞動部最新統計顯示，本期實施減班休息的企業共435家、勞工8456人，比上一期減少20家但增加125人。製造業是受影響最嚴重的產業，特別是金屬機電業占比高達九成，反映全球訂單雖有回穩但尚未完全復甦。多數實施減班休息的企業屬中小規模，實施期間多在三個月以下，而有七成受影響的勞工可申請薪資差額補貼，保障基本生活需求。同時，專家建議勞工應把握時機學習新技能，企業則需思考導入AI技術及優化生產流程以度過難關。

製造業廠房裡的機器聲曾經不曾間斷，現在卻經常安靜下來。許多製造廠的產線員工每週只上四天班，其餘時間則需「在家待命」。車用螺帽製造商總經理王文信表示，原本有10條的熱處理產線，因為工作量減少，現在可能只開不到一半，約5條產線在運作。

美國關稅衝擊製造業。(圖／TVBS)

受到全球需求下滑的影響，工具機、電子零件和鋼鐵業首當其衝。王文信說明，企業主其實不喜歡實施減班休息，他們會先讓特休假較多的資深員工優先排休，這樣不會影響員工的基本工資。他強調，他們還沒有放無薪假，只是請特別假比較多的員工先排放一下。對許多家庭來說，減班休息雖然名為「休息」，實際上卻是一次經濟重擊。少了三分之一的薪水，房貸、學費和日常生活開銷都成了難題。美國對等關稅的影響使得企業持續通報減班休息，勞動部指出減班休息通報仍以製造業最多，其中又以金屬機電工業為主。

隨著部分產業訂單逐步回溫，一些企業已經結束減班休息，但勞動部提醒大家需持續觀察後續變化。勞動部條平司專委李怡萱表示，本期實施減班休息的事業單位總共有435家，人數為8456人，比上一期減少20家，但人數微幅增加了125人。大部分實施減班休息的是製造業，共有353家、7923人，比上一期減少19家，但人數增加74人。為了減輕勞工的衝擊，政府啟動了「僱用安定措施」，針對九大行業實施減班休息的勞工提供最高70%的薪資差額補助。李怡萱指出，在製造業中，以金屬機電工業最多，有283家、6029人。本期適用勞動部8月1日公布的強化版雇用安定措施的企業占七成以上，有將近八成的員工可以申請薪資差額補貼。

傳統製造業正面臨嚴峻的挑戰，AI與自動化浪潮加速到來。智慧方案公司執行長陳慶蔚建議，勞工應該趁現在工作時間較少的情況下補強技能、學習數位工具，為下一波產業轉型做好準備。他認為，在AI剛開始發展時就掌握學習機會，當回到工作崗位時，就能成為對公司更有價值的人才。對於企業而言，如何降低生產成本、升級流程、導入AI或跨足新領域，是能否熬過衰退的關鍵。陳慶蔚表示，透過AI代理人可以處理人類不想做的繁瑣、重複性工作，讓人類專注於更高價值的事情。他強調，現在的AI浪潮更像是工作技能需求的改變，優先學會新工具的人將獲得更多工作機會。

當製造業的發展速度放緩，經濟引擎也隨之轉冷。這一波減班休息潮不僅考驗產業體質，更是企業轉型與勞工韌性的重要時刻。

更多 TVBS 報導

美國關稅發威！無薪假人數暴增 製造業訂單蒸發、7334人減班休息

美元降息有變數？ 臺幣恐再現波動 出口業者警戒

經濟成長8%卻「上肥下瘦」台灣產業兩極化 ＡＩ產業蓬勃 傳統業受困

無薪假人數變少了！勞動部曝主因 「1行業」近8千人減班最慘

