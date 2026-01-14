製造聲量比李四川強！秦慧珠「6字」形容黃國昌訪美行！

論壇中心／綜合報導

台灣民眾黨主席黃國昌閃電訪美行程結束，今日上午返台召開記者會報告成果，不過針對見哪些人、談了什麼通通保密到家，整場記者會宛如「聽君一席話，如廳一席話」，黃國昌唯一的重點是反對行政院的國防預算，民眾黨將自提版本，一行人浩浩蕩蕩快閃美國，成果卻是如此。不過，國民黨台北市議員秦慧珠在《頭家來開講》節目上仍讚黃國昌「製造聲量比李四川強」。

秦慧珠表示，黃國昌這次去造成了很多的話題跟聲量，基本上有點像是「出口再轉內銷」，來增加他爭取新北市長藍白合的資格跟條件，但是實質上沒有改變什麼，但站在藍白合的立場上，我們還是要給黃國昌一些肯定，黃國昌在個人創造聲量、創造話題上，目前是比我們李四川副市長強很多。

廣告 廣告

粉專「聲量看政治」也表示，當國內舞台失靈，黃國昌就往國外找聲量，去美國只因為「權力焦慮」。自抬聲量的黃國昌，會不會在新北市長藍白合這局創造出不一樣的結果，外界也相當關注。

原文出處：委婉透露「黃國昌訪美沒實質效果」？秦慧珠話鋒一轉讚：製造聲量比李四川強！

更多民視新聞報導

黃國昌赴美談關稅議題 驚吐這件事「我們也是滿驚訝的」

黃國昌訪美保持神秘？綠黨團狠酸：他一向有自己的標準

黃國昌訪美搞神祕還想「做1事」！林智群連發3文開嗆

