製造「兒童款」性愛娃娃的中國工廠被叫停生產

正在製造中的成人性愛娃娃（資料圖片） [Getty Images]

中國一家被指控製造「幼童款」性愛娃娃的工廠，已被當地主管部門立案調查，並被勒令立即停產。

據報導，這些可定製的娃娃此前在各大網購網站及社交媒體平台上販售。

有官方背景的媒體澎湃新聞表示，當地官員對此問題給予了「高度重視」。

上個月，創建於中國、現總部位於新加坡的網上零售商Shein（希音），因銷售外觀呈兒童樣貌的此類玩偶引發公眾強烈抗議後， 已在全球範圍內禁售所有性愛娃娃。

該公司當時表示，已「加強了關鍵詞黑名單，以進一步防止賣家試圖規避產品上架限制」。

其他電子商務網站也因銷售具有兒童特徵的性愛娃娃而面臨批評。

全球速賣通（AliExpress）已因該問題遭到法國當局調查。

路透社11月報導稱，這家總部位於中國的公司封殺了一個銷售性愛娃娃的賣家，全球速賣通表示，該賣家此前「一再否認曾在任何平台上銷售性玩具」。

瑞典也誓言將對銷售此類娃娃的網絡零售商採取行動。

「我現在基於一項原則，即電子商務公司應承擔起自身責任，盡一切可能終止銷售類似兒童的性愛娃娃。」瑞典社會服務大臣卡蜜拉·瓦爾特松·格倫瓦爾（Camilla Waltersson Grönvall）告訴法新社。

「如果我們發現情況沒有改變，或者做得不夠，政府將毫不猶豫地通過立法採取不同手段。」

人工智能技術的發展讓在線定制性愛娃娃變得更加容易，有些娃娃甚至具備 進行對話的能力。

據澎湃新聞報導，目前正接受調查的工廠位於廣東南部，是當地幾家生產具有「涉童色情特徵」的定製娃娃的工廠之一。