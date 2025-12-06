製鞋業賺世足財 寶成、豐泰、志強等訂單爆發

史上規模最大的世界盃足球賽即將在2026年登場，國內製鞋大廠歷經二年庫存調整，終於迎來訂單爆發的復甦動能。包括寶成（9904）、豐泰（9910）、志強、來億、鈺齊（9802）等大廠，近期訂單明顯增加，生產線啟動增產備貨，預計明年上半年進入出貨高峰。

距離2026世足賽只剩半年時間，本屆賽事參賽隊伍不但從32隊擴增到48隊，且由加拿大、美國、墨西哥聯合舉辦，賽場橫跨美、加、墨三國共16個城市，也是首次由三個國家聯合舉辦同屆世足賽。

據過往經驗，國際大型賽事備貨潮通常於賽前六至九個月啟動。事實上，包括Adidas、Nike等全球運動品牌巨擘，也都在今年第4季啟動備貨，指標運動鞋廠訂單明顯湧入，部分廠商產能甚至已被訂光，能見度直達明年中。

法人指出，世足賽搭配品牌客戶庫存調整結束，加上HOKA、On Running等新興品牌快速崛起、訂單倍增，製鞋產業景氣回暖態勢明確，各家製鞋廠及鞋材廠明年營運成長可期。

寶成主要客戶涵蓋Adidas、Nike、Asics、New Balance等國際品牌，製鞋業務前十月營收年增1.2%，呈穩定走勢。目前整體訂單幾近滿載，在品牌庫存調整告一段落、訂單回補之際，寶成營運彈性與生產效率優勢將更加凸顯。

豐泰日前在法說會中，對明年營運展望偏向保守看待，不過訂單能見度達六個月，第二大客戶Salomon預期有雙位數增長。法人說，豐泰持續投入自動化設備與高階鞋款研發，技術優勢明確，一旦Nike恢復成長動能，豐泰將是最大受惠者。

足球鞋製造龍頭志強第4季有印尼新廠投產及明年世足賽出貨加持，Asics及Brooks跑鞋訂單也增長，後市看俏，預估全年營收有雙位數增長，續創歷史新高。志強今年整體鞋類生產預估為4,000萬雙、年增約11%，明年上看4,400萬至4,500萬雙。

來億今年新增New Balance訂單，預估出貨250萬雙，2026年將增至650萬雙，成為營收提升重要動能。

主力客戶HOKA與Adidas訂單持續成長，產品組合逐步轉向高附加價值鞋款，顯示在客戶端滲透率提高。

On Running有望在今年躍升為鈺齊最大客戶，訂單逐年倍增。鈺齊說，目前品牌客戶下單趨於正常，加上明年世足賽即將登場，帶動運動氛圍升溫，訂單能見度已看到明年第1季末。

