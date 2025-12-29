製鞋產業迎黑天鵝？謝金河：亞瑟士成贏家

▲財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，全球鞋業現在是黑天鵝來襲。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 近年來，全球運動風氣興起，現代人越來越注重運動習慣，不過卻沒有反映在股價上，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，全球鞋業現在是黑天鵝來襲。

謝金河指出，運動風氣愈來愈興盛，今年台北馬拉松報名秒殺，單是跑半馬的人就超過兩萬人，可以說是盛況空前。運動風氣也帶動製鞋產業的風起雲湧，Nike、Adidas、puma、Newbalance、OnOn到亞瑟士都成為大家朗朗上口的大品牌。甚至蘋果的庫克在行銷iPhone 17，也要幫Nike造勢一下！

廣告 廣告

謝金河認為，2025年即將告別，今年應該是全球鞋業最淒風苦雨的一年，很多鞋股股價腰斬，像Puma今年股價大跌51.34%，法國大股東準備出售，安踏、李寧是潛在買家。Adidas今年股價下跌逾三成，最慘的是Nike，股價從179.1跌到52.28美元，比腰斬還慘。歐洲的昂跑今年威力減弱，股價下跌14.5%，連過去謝金河一直非常推崇的HOKA的母公司Deckers今年股價都慘跌49.65%，股價最高從223.98跌到78.91美元。

謝金河表示，Deckers過去幾年股價奔馳，最高漲到1106.89美元，進行「一拆六」，此後股價節節走低。他在感受Deckers股價為什麼下跌？他也表示，他從HOKA第一代穿起，隨著一代一代更新，比基尼先生更是HOKA的深度愛好者，每一代新款鞋他都買。不過我們都有共識，第一代的鞋最棒，他的第一雙鞋捨不得丟，開口都找人縫。謝金河的第一雙HOKA也留到現在。

謝金河進一步指出，最近穿起新款鞋去跑馬拉松，回來左腳大拇指壓迫變黑，後來穿著去跑捷兔，摔了好幾次。HOKA的鞋愈做愈薄，抗滑力道減弱，比基尼先生也有深刻感受。他們都是HOKA的愛用者，卻都有同樣感受，這可能是Deckers的困局：愈改離消費者愈遠！

謝金河點出，這些年亞瑟士成了最大贏家，股價漲到10050日圓，進行「一拆四」，股價3882日圓，市值從一、二兆日圓到三兆日圓，亞瑟士乘風破浪，成為唯一贏家。

謝金河最後指出，台灣的鞋廠以代工為主，這些國際品牌大廠股價慘跌，台灣的鞋股當然使不上力！

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中國為什麼在乎日本升息？謝金河：很多人更關切自己面對的未來

「他」1個月賺贏宏碁、佳世達整年！謝金河點「4廠」為明年AI贏家

中國赴日觀光雪崩下滑？謝金河點數據：中國觀光客仍居首位