製鞋達人示範手作迷你鞋鑰匙圈

二信高中圖書館小太陽成長社於長興國小舉辦親子鞋作體驗課程，邀請基隆在地知名手工製鞋品牌「凡人與路」擔任指導團隊，手作克拉克迷你鞋鑰匙圈。（記者鄭鈞云翻攝）

記者鄭鈞云∕基隆報導

二信高中圖書館小太陽成長社日前於長興國小舉辦「傳承創新愛基隆」親子鞋作體驗課程，邀請基隆在地知名手工製鞋品牌「凡人與路」擔任指導團隊，由製鞋師傅宋之凡及其母親陳佳吟老師親自帶領親子學員，手作創作充滿質感的「克拉克迷你鞋鑰匙圈」。

「凡人與路」創辦人宋之凡一家人全員到齊，二信高中圖書館小太陽成長社位學生志工也投入協助，引導現場學員，展現主動服務與責任承擔的精神風範。二十三組親子共同參與鞋作體驗，熱絡互動展現親子家庭對傳統工藝與共學教育的高度熱情與支持。課程透過敲打皮革、穿針引線的過程，不僅讓孩子與家長共同體驗傳統製鞋工藝的溫度，也在互助合作中，累積深刻的親子回憶。

長興國小吳哲銘校長及家長會長劉志河都親自出席全程參與，展現對推動家庭教育與在地文化傳承的重視與行動力。此外，基隆市楊秀玉副議長也親臨現場勉勵參與的親子與志工，肯定這樣的教育活動所帶來的意義與價值。