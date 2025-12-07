複利威力太驚人！他靠「1檔ETF」爽領48萬股息 阿伯爽喊夠用了
生活中心／游舒婷報導
現在越來越多人把買ETF當作一種理財方式，一名阿伯就陸續認購了00878，一路到現在快90歲了，他光是靠ETF穩定領息，12月配息就領了48萬元，平時就很夠用，網友們看到也不經直呼，這就是複利的威力！
「不敗教主-陳重銘」在臉書專頁上分享，一名阿伯在00878剛發行時就認購了1000張，後來再靠著股利買進200張，接著就放著等著領股利，如今阿伯已經快90歲，因為子女成材，他也不需要留下太多遺產，光靠這檔ETF，他這季就領了48萬元的股息。
可觀的股息讓阿伯可以應付日常所需，基本上不用擔心錢。陳重銘說，很多人說高股息ETF可不可以存，答案絕對是「當然可以」，且張數一多就會迷人，只要持續把股利買回，張數就會「一暝大一寸」。
看到這篇分享，網友們也紛紛留言「量大真的客觀，趕緊存第一桶金，成長的關鍵，時間不會虧待你的呵呵」、「要持之以恆的將股利再買進，買到自已想要的張數」、「適合自己的投資就是好投資」、「這就是複利的威力，謝謝教主，持續買進中」、「真的強」。
