複合型光電環評有望簡化 以便加速流程 推進農漁電共生
立法院日前三讀通過環評法部分條文，限制光電開發，要求開發前應實施環評。經濟部官員透露，光電本是低密度開發，將與環境部協商，針對地面型複合式利用、附屬設施，爭取簡化或標準化的認定，以加速環評審查。
立法院會日前三讀通過環評法部分條文，增訂太陽光電系統條款，明訂位在國家風景區、地質敏感區、重要濕地、特定農業區；以及山坡地及水上，設一定以上裝置容量及面積的地面型及水面型等，共十類案場，開發前應實施環評，但排除屋頂型或規模較小的自用發電系統。
經濟部當時批評，此舉將造成合法光電廠商遭受重擊，且恐使綠能供應不足，而對經濟發展造成實質衝擊。
經濟部推動光電策略，向來是採屋頂型優先，地面型複合式利用為主。儘管新環評法不利光電發展，但經濟部未有要翻案的動作。因應新環評法，經濟部現與環境部協商，針對於地面型複合式利用採簡化、標準化認定，使漁電共生、農電共生能夠推進。
經濟部表示，過去光電環境影響的審查機制採分流進行，在環境敏感區如山坡地的大型案場走環評機制、漁電共生專區設置則走環境與社會檢核機制，均已分流設立明確規範與機制把關。這次修法未考量地面型光電以複合式利用為主，型態多元、申設程序及目的也各異，現在卻一致須走一到二年的環評程序。
經濟部官員說明，在環評法通過後，所謂屋頂型是指已取得建照及使用執照建物，屋頂型光電是確定不用經過環評；惟目前很多地面型是採複合式利用，例如在簡易農舍、或漁塭上架設簡易屋頂、地面型光電下種植作物，對於農場或漁塭屬附屬設施，希望有較簡易或標準化的認定，以加速環評流程。
舉例來說，部分偏遠地區居民或農漁民，在漁塭塭堤設置地面型光電，希望自發、自用以減少抽水等設備之用電成本，未來極易因裝置容量超過本次修法的100平方公尺（約10kw）上限，設置光電板也需委託環評廠商進行環境影響評估。
經濟部表示，未來若光電板設置距離靠近或僅有道路等公共設施相隔，此次修法強制將鄰近案場合併計算，漁塭等農業使用面積廣大且彼此相鄰，則須與鄰居合併為一案、協調設置，否則就要單獨進行環評程序，不免勞民傷財。
更多udn報導
踏入誠品遇張文！她閃了一刀 香港夫婦返回悼念
不敢搭捷運…他老闆吐1句話帥爆 網羨：還缺人嗎
女星紅毯險走光 傳原任慈善節目司儀慘被踢出局
腫麼了？神顏男神｢臉蛋浮腫狀態回不去｣ 粉絲心疼
其他人也在看
雙重冷空氣將至！恐連濕冷4天「最凍12度」 降雨熱區一次看
明（21）日是冬至，剛好一波東北季風來襲帶來降溫，中央氣象署預計，這波的影響約到下週二（23日）。下週三（24日）又來一波，雖未達冷氣團等級，但水氣較多，北東須留意局部短暫雨、連日低溫的濕冷天氣，估下週五（26日）或週六（27日）水氣才會稍稍減少；另外氣象署預計，這波最冷出現在25日晚到26日清晨，各地低溫都可能來到15度，馬祖甚至下探12度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
聖誕節雨區擴大！「這2天」雨最大探13度 一圖看一週天氣
未來一週受2波冷空氣影響，中央氣象署指出，今（21）日東北季風南下，週一仍持續受到影響，北台灣整天較涼。週三至週四迎來第二波東北季風，各地降雨機率提高，局部空曠地區可能下探至13度。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 1
下週天氣變化頻繁！專家曝「這時」最冷 低溫下探14度
即時中心／温芸萱報導天氣風險公司天氣分析師薛皓天今（21）日在臉書指出，未來一週天氣仍受東北季風影響，今起各地清晨偏涼，最低溫已下探13.7度，下週一逐漸減弱、週二短暫回穩放晴，但中南部日夜溫差可逾10度，週三後東北季風再增強，氣溫逐日下降，週四、週五北部與宜蘭高溫恐跌破20度，台北清晨低溫約14度，是否達冷氣團等級仍待觀察。民視 ・ 20 小時前 ・ 1
東北季風接力報到！下週北台灣好天氣僅1天 高山有望降雪
「東北季風一波波，週四週五各地濕涼」中央氣象署說明一週天氣，北台灣把握週二溫暖的天氣，週三起東北季風增強，週四至週五最濕涼，3,500公尺左右或以上的高山有零星降雪、結冰機率。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 發起對話
冬至變天！北、東部轉雨 明晨低溫探13度、週三起新一波冷空氣再報到
今（21）日逢二十四節氣「冬至」，東北季風增強，新竹以北及東半部雲量增多、轉為有雨的天氣型態。氣象專家指出，今明兩天冷空氣南下，北台轉濕涼，明晨氣溫降至最低，台北站低溫約16度、全台平地最低可降至13台視新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
明冬至變天！北東濕涼 平安夜鋒面南下「全台轉陰雨」
今（20日）南方雲系持續影響，各地雲量偏多，天氣風險分析師廖于霆指出，明（21日）是冬至，北部、東北部氣溫略降，平安夜（24日）將有另一波鋒面水氣南下。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
冬至變天！兩波東北季風接力 最低溫恐下探13°C
【記者黃泓哲／台北報導】冬至到來，冷空氣南下速度明顯加快，台灣天氣也正式轉折。氣象專家吳德榮指出，北台灣與東部最先感受到變天，不但氣溫下降，降雨也開始增加，通勤與外出都會受影響。接下來一週，將有兩波東北季風接力影響，其中低溫時段與雨勢變化，是這幾天天氣觀察的重點。壹蘋新聞網 ・ 15 小時前 ・ 14
明天天氣東北部防較大雨勢 下波東北季風周三報到低溫探13℃
中央氣象署今天（21日）表示，明天仍受東北季風影響，東北部地區留意較大雨勢；24日（周三）另一波東北季風南下，預估持續影響至下周，水氣由濕轉乾，預估冷空氣最強時間點是25日（周四）晚至26日（周五）清晨，中部以北低溫約攝氏13至15度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 13 小時前 ・ 1
耶誕節低溫跌剩14度 北東、恆春飄雨到下週末
接下來有2波東北季風報到，21日至22日北東先轉濕涼天氣，新竹以南日夜溫差幅度可達10度，第2波東北季風24日起到來，局部低溫下探14度，預計最冷時段為25日耶誕節深夜至26日清晨。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
3地大雨下到天亮！週三更強東北風報到「挑戰冷氣團」 台北恐探14度
氣象署表示，明天（22日）東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春島會有局部短暫雨，大台北平地也會有零星飄雨的機會，留意下半天，宜蘭地區可能會有一波較為明顯的雨勢。氣溫方面，中部以北及宜蘭清晨低溫約15至17度，花東及南部約17至19度。氣象...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 發起對話
今北部偏涼有雨 週三再迎新一波冷空氣、高山恐飄雪
預估明（23日）至週三（24日）上午，隨著季風進一步減弱，各地天氣將更為穩定，陽光普照、氣溫明顯回升。今日各地區預測氣溫如下：北部16至23度、中部13至28度、南部14至29度、東部15至27度。不過最新模式也顯示，自週三下午起至週六（27日），另一波冷空氣將逐步南下，模擬...CTWANT ・ 39 分鐘前 ・ 發起對話
全球純電動車銷量不如預期 油電混合真的是「更好選擇」嗎？
全球邁向零汙染排放車輛的轉型進度，遠比預期緩慢不少，也造成各國改善城市空氣污染的努力，面臨更多挑戰。當純電動車銷量大幅縮減之際，車廠為了生存和維持營運，選擇把重心重新放在混合動力（Hybrid）車款，一種結合傳統內燃機、電池與電動馬達的複合科技產物，冀望透過它、能滿足更多消費者需求。有趣的是，此一構想似乎已說服歐盟（EU），讓該組織決定放棄，原訂2035年實......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 3
今氣溫舒適偶有雨！明日變天轉濕涼 低溫下探13度
各地區預測氣溫如下：北部為17至26度、中部為18至26度、南部為18至25度、東部為17至25度。吳德榮指出，自明（21日）起，一波具「東北季風」等級的冷空氣將逐漸南下，台北市區預估最低溫可降至16度，全台平地最低溫則可能下探至13度。迎風面的北部與東半部將轉為局部短暫降雨...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
雪山降初雪積雪厚度約1公分 登山民眾勿貿然進入雪覇國家公園高風險路段
雪霸國家公園管理處副處長許嘉祥今天表示，由雪北山屋經水源路碎石坡行走路段，在雪北（雪山北峰）至雪主（雪山主峰）稜線已有雪況，是今年降下的初雪，目前積雪厚度約1公分；其他雪山地區的高山步道與稜線，也有積雪與結冰情形，能見度因雲霧而降低。提醒登山民眾勿貿然進入高風險路段。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 2
周日東北季風增強 北部高溫20度
今午後水氣減 入夜北部轉溼涼明東北季風增 北台灣降溫變冷明北.基.宜陣雨 局部地區大雨周日北部溼涼 中南部晨夜涼冷北部20度以下 中南部高溫25度周一晴朗好天氣 周三水氣再增大愛電視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
玉山今晨「降雪2.5公分」！未來一週天氣曝：每天出門得帶傘
交通部中央氣象署今（20）日表示，玉山北峰清晨降雪，5時45分積雪累積達2.5公分，6時10分後轉為雨夾雪，截至7時45分仍持續中，7時50分轉雨。不過除注意保暖外，民眾出門也要攜帶雨具，中央氣象署指出，今日南方雲系北移，台灣南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨；明日東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大。未來一週各地幾乎都有雨，民眾最好帶傘出門。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
連2波東北季風接力「這天下探10度」！跨年天氣曝光
今（21）日東北季風增強，北部及東半部雲量偏多，基隆北海岸、大臺北及東半部地區有局部降雨，至於中南部地區則為多雲到晴。中央氣象署也針對未來10日天氣逐日預報，下週不僅有2波東北季風接力外，就連跨年當天的天氣預報也曝光了。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 發起對話
玉山降雪！吳德榮：明天「冬至」起兩波冷空氣接力南下 北台轉濕涼
玉山北峰今天（20日）清晨降雪！中央氣象署表示，今天各地大多為多雲時陰，偶有短暫陣雨，整體雨勢在下半天逐漸趨緩；各地高溫攝氏23至25度，低溫17至19度，感受舒適偏涼。氣象專家吳德榮說，明天（21日）及下周三（24日）兩波東北季風等級的冷空氣南下，北台灣轉濕涼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 4
玉山北峰2度飄雪！積雪2.5公分 景色如撒糖霜絕美
南投縣 / 綜合報導 玉山北峰今(20)日清晨開始下雪了，山頭披上銀白外衣，樹木覆蓋一層薄雪，就像來到夢幻銀白色世界，雖然中間一度轉為降雨，不過隨著氣溫和水氣配合下，上午9點多又重新飄雪，地面積雪約2.5公分，氣象署表示受到東北季風影響，氣溫下滑，21日冬至氣溫恐怕冷颼颼，在雲林有社區提前舉辦搓湯圓活動，現場還準備薑母鴨，讓民眾在冬至前，補充元氣。冬至將近！林內居民齊聚搓湯圓呷甜甜迎新年，雪花一片一片不斷飄落，降落在玉山氣象站，地板也出現白色積雪，樹木都被白雪覆蓋，彷彿撒上糖霜，房子大廳開啟鵝黃色燈光，還有五彩繽紛的耶誕燈飾，和雪景搭配，充滿耶誕節慶氛圍，就像來到夢幻銀白色世界，一早天氣冷颼颼，清晨5點45分，玉山北峰開始降雪，積雪高度來到2.5公分。雖然中間一度轉為降雨，不過隨著氣溫和水氣配合下，上午9點多又重新飄雪，氣象署也預告，接下來幾天，受東北季風與水氣影響，氣溫將明顯下滑，而21日就是冬至，在雲林也有搓湯圓活動，小朋友圍在一起搓湯圓，一顆一顆下鍋煮，熱騰騰的湯圓飄香，充滿濃濃的年味，特別的是這碗甜湯圓，湯頭以天然甜菊葉，取代傳統砂糖，讓民眾可以吃的沒有負擔。雲林縣中藥商公會監事邱世文說：「我相信很多小朋友他吃過湯圓，但沒有搓過湯圓，所以今天讓他們有很好的體驗，大家共同來聯絡感情，象徵冬至就是一個團圓。」除了有好吃又養生的湯圓，現場還準備薑母鴨料理，讓民眾在寒冷的冬天，能夠來補充元氣，隨著氣溫逐漸轉冷，一碗熱湯成為民眾暖身首選。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
好天氣倒數！ 明起變天「低溫下探13度」
今（20日）各地白天舒適、早晚略偏涼，整體天氣好轉，不過氣象專家吳德榮提到，明天東北季風等級的冷空氣南下，平地低溫恐下探13度，要注意。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話