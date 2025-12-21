複合型光電環評有望簡化 以便加速流程 推進農漁電共生

立法院日前三讀通過環評法部分條文，限制光電開發，要求開發前應實施環評。經濟部官員透露，光電本是低密度開發，將與環境部協商，針對地面型複合式利用、附屬設施，爭取簡化或標準化的認定，以加速環評審查。

立法院會日前三讀通過環評法部分條文，增訂太陽光電系統條款，明訂位在國家風景區、地質敏感區、重要濕地、特定農業區；以及山坡地及水上，設一定以上裝置容量及面積的地面型及水面型等，共十類案場，開發前應實施環評，但排除屋頂型或規模較小的自用發電系統。

經濟部當時批評，此舉將造成合法光電廠商遭受重擊，且恐使綠能供應不足，而對經濟發展造成實質衝擊。

經濟部推動光電策略，向來是採屋頂型優先，地面型複合式利用為主。儘管新環評法不利光電發展，但經濟部未有要翻案的動作。因應新環評法，經濟部現與環境部協商，針對於地面型複合式利用採簡化、標準化認定，使漁電共生、農電共生能夠推進。

經濟部表示，過去光電環境影響的審查機制採分流進行，在環境敏感區如山坡地的大型案場走環評機制、漁電共生專區設置則走環境與社會檢核機制，均已分流設立明確規範與機制把關。這次修法未考量地面型光電以複合式利用為主，型態多元、申設程序及目的也各異，現在卻一致須走一到二年的環評程序。

經濟部官員說明，在環評法通過後，所謂屋頂型是指已取得建照及使用執照建物，屋頂型光電是確定不用經過環評；惟目前很多地面型是採複合式利用，例如在簡易農舍、或漁塭上架設簡易屋頂、地面型光電下種植作物，對於農場或漁塭屬附屬設施，希望有較簡易或標準化的認定，以加速環評流程。

舉例來說，部分偏遠地區居民或農漁民，在漁塭塭堤設置地面型光電，希望自發、自用以減少抽水等設備之用電成本，未來極易因裝置容量超過本次修法的100平方公尺（約10kw）上限，設置光電板也需委託環評廠商進行環境影響評估。

經濟部表示，未來若光電板設置距離靠近或僅有道路等公共設施相隔，此次修法強制將鄰近案場合併計算，漁塭等農業使用面積廣大且彼此相鄰，則須與鄰居合併為一案、協調設置，否則就要單獨進行環評程序，不免勞民傷財。

