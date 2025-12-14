「複合型災害」救援難度增 台南消防結合高科技強化應變

民視新聞／綜合報導

近幾年的複合型災害，讓消防、救災，面臨了極高挑戰。台南市消防局結合高科技設備來救災，今年9月，在花蓮馬太鞍溪堰塞湖的溢流現場，運用無人機搜救，發揮成效；火災現場，出動消防機器人，遠端操控滅火，並透過即時回傳影像，掌握火場狀況，降低消防人員進入高溫火場的風險；高壓細水霧幫浦，則具備絕緣不導電的特性，如果遇到光電場域火警，也能直接出水搶救，提升救災效能。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖，今年9月發生溢流，巨量土砂，重創下游地區，台南市消防局出動大批特搜人員，前往花蓮救災，同時運用無人機，空拍掌握地面災情。

台南市長黃偉哲：「台南市消防局在109年成立了無人機隊，積極培訓專業的飛手，目前消防局已經有54名專業飛手、21台無人機，配置在各大隊裡面，由指揮中心統一調度，能夠迅速投入救災，無人機在救災應用、在火警、空勤，提供指揮官即時畫面，以及有效的阻止火勢的延燒。AI人像辨識訓練、溺者辨識模組，大幅提升尋獲的效率。」

大面積的火災現場，除了消防人員佈水線灌救，消防機器人也投入救災，透過人員遠端操控，還能即時監測熱源，取代消防人員進入高溫火場救災的風險。

台南市長黃偉哲：「目前台南市總共有10台名消防機器人，依據勤務配置在各大隊中，由指揮中心統一調度，投入救災，可以運用在火勢猛烈以極高風險的場域，協助出勤救火、滅火、殘火的處理，消防機器人也適用於工廠、倉庫及大面積廢棄物的火警。紅外線熱顯像儀，可以偵測殘餘熱源，進行長時間的監控，以降低人員的風險。」

面對眼前已全面燃燒的木材堆，消防人員出動高壓細水霧幫浦神助攻，因為具備絕緣不導電的特性，對於光電場域可能發生的火災處理，能發揮加乘效益。

台南市長黃偉哲：「為了降低二次災害的損失，藉由消防幫浦車、高壓細水霧設備，來（提供）低衝擊性的出水方式，能夠降低不必要的二次災損，有助於古蹟以及文物的搶救。而絕緣不導電的特性，對於太陽能光電場域的火災，能在確保消防員安全的前提下，更有效地的執行滅火的任務。在許多善心人士及善心企業的支持下，我們今年將擴增到45輛，達成更全面的部署。」

複合型災害，讓消防救災工作，面臨複雜化的挑戰，台南市消防局結合無人機、消防機器人以及高壓細水霧等高科技設備，強化災害來臨的應變能力，全面守護民眾安全，打造台南成為智慧城市。

