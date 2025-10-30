複合式手術室 × 達文西手術 高醫積極打造最完整胸腔微創手術中心

▲複合式手術室 × 達文西手術，高醫積極打造最完整胸腔微創手術中心團隊及謝女士合影。

【記者 王雯玲／高雄 報導】根據衛生福利部113年的統計，肺癌是國人十大死因中的第一位，且已連續21年成為「癌症死因」的第一名，隨著科技的快速進步，傳統開「胸」手術也逐漸邁向微創、安全、精準與智慧化。高雄醫學大學附設中和紀念醫院（以下簡稱高醫）近年積極導入智慧微創技術，使用達文西手術系統執行胸腔手術，十年間累積超過400例，位居南台灣前三名。為持續精進醫療品質，高醫更引進新一代複合式手術室（Hybrid OR）與「第四代Xi達文西手術系統」搭配雙主控台（Dual Console），Ｘi機型手臂不僅更精巧，相關的醫療手術系統更是目前全球最先進的微創手術平台，這不但具體展現高醫對提升病人醫療品質的使命，更期望為患者帶來更安全、精準與高效的手術體驗。

62歲的謝女士平時不菸不酒，工作規律，生活作息正常，無明顯病狀，家族也無肺癌病史，原本只是為了其他手術做例行性的胸部X光檢查，卻意外發現右肺部有小陰影，進一步安排胸部電腦斷層檢查後，疑似為早期肺癌，高醫胸腔外科劉又瑋主任利用達文西機器手術系統，成功以微創方式完成右下肺葉切除及淋巴結廓清手術，謝女士術後疼痛輕微、恢復迅速，第三天移除引流管、第四天即可出院，病理報告證實為第一期肺腺癌，謝女士非常感謝高醫團隊的精準診斷與劉主任的精湛技術，術後傷口極小，幾乎看不出動刀痕跡，讓她終於放下心中的大石頭。

高醫陳芳銘副院長表示，高醫身為醫學中心及大學附設醫院，以「教學、研究、服務」為核心宗旨，積極推動智慧微創醫療，目前使用的第四代Xi達文西手術系統具備全球最先進的微創平台功能，並配有雙主控台，能讓主刀醫師與學員共享3D立體視野並即時切換操作權，不僅確保手術安全，也培育年輕醫師技術傳承，體現教學與臨床並重的精神。此外，高醫新設置的複合式手術室，病患在開刀房即可一站式獲得高階影像診斷與精準微創治療，免除過去病患必須在影像檢查單位及開刀房之間的轉送，大幅減少了轉運過程中所帶來的麻醉及感染風險，也間接提高了手術成功率。建置新一代的複合式手術室，未來可以滿足在複雜且困難的腦血管手術、心臟手術、神經手術、胸腔及腹腔腫瘤手術上，提供更精準及微創化的手術治療守護民眾的安全與健康。

高醫胸腔外科劉又瑋主任進一步說明，過去肺部小腫瘤患者術前需先前往放射科檢查室進行定位，之後再返回病房等候手術，病人需在不同檢查室、病房與手術室之間多次轉運，不僅增加等待時間也提高運送與定位風險。如今高醫啟用全新「複合式手術室」可實現「一站式精準定位肺腫瘤切除手術」，醫師可於手術中即時定位腫瘤隨即進行切除，大幅縮短流程、提高手術精準度與治療預後，真正達到小傷口、低風險、快速復原的目標。另外更呼籲民眾善用低劑量電腦斷層篩檢，符合公費篩檢補助對象的民眾，包含有肺癌家族史或重度吸菸者千萬不可忽視，及早篩檢、守護健康。

高醫不僅重視臨床成果，更重視教學與傳承，高醫胸腔外科團隊至今已累積完成超過400例達文西機器手臂手術，涵蓋肺癌、縱膈腫瘤及食道手術等多項領域，執行例數在南台灣名列前三。達文西機器手臂手術在肺癌治療上具多重優勢，除出血量明顯少於傳統手術外，淋巴結廓清也更為徹底，能兼顧安全性與精準度。目前高醫胸腔外科共有6位通過學會認證的達文西手術醫師及1位指導醫師，團隊將持續推動「臨床與教學並進」的策略，不僅精進技術，也規劃與國內外醫學中心合作，舉辦達文西胸腔手術觀摩與教學課程，期望將高醫打造為國內重要的機器人胸腔手術示範與訓練基地，讓外科技術持續提升、與國際接軌，讓更多病人受惠於安全、精準且恢復快速的手術治療。（圖／記者王雯玲翻攝）