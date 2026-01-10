複委託不再貴又難用 這家推超殺優惠引爆開戶潮！

美股財經中心／余國棟報導

為回應國人對美股投資的需求，永豐金證券宣布即日起，以「財運起步季，新年開好運」為主題，推出「投資美股選永豐，無需比價更超值」限定活動。不管是偏愛短線進出，或是長線佈局的美股用戶，個股投資與定期定額都能聰明理財，小額投資輕鬆當世界知名企業股東。

券商公會最新統計，2025年台灣投資人透過複委託參與全球市場的規模寫下新里程碑，累計去（2025）年前11月成交金額高達9.76兆台幣。其中10月表現尤為亮眼，成交金額來到1.34兆，不僅刷新單月歷史新高，更繳出年增率107%的驚人成績。

永豐金證券內部統計，2025年美股個股方面，輝達、特斯拉、台積電 ADR持續展現強勁吸金實力，穩居市場人氣王寶座。ETF標的選擇上，投資人高度聚焦科技成長與權值型產品，以 QQQ（納斯達克100指數ETF）及 SPY（標普500指數ETF）最受青睞。

活動期間，不論新舊戶皆享三重「美股交易超值禮」。第一重：當月個股、ETF電子交易5萬美元以下，享美股手續費超值優惠，讓你每筆投資都划算！第二重：首次交易禮，首次以美股電子成交任1 筆，送股票禮品卡100元，活動期間限額5,000 名，第三重： 滿額抽好禮，推出iPhone17 Pro 月月抽月月送活動，每成交1萬美元即可獲得1次抽獎機會，連續三個月每月皆成交1 萬美元，再抽Apple大禮包（內含iPhone 17 Pro 256GB、Macbook air 512G、Ipad air 128G）。

AI、半導體科技熱潮持續，複委託成台灣投資人前進國際市場的重要投資工具。永豐金證券今年宣布，提供美股手續費優惠且無低消限制，打破大眾對複委託高門檻、手續費昂貴、找台灣券商買美股不方便的刻板印象，不僅提升交易便利性，也讓投資人在迎接2026年投資新局時更有底氣。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

