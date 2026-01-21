複決權可否決憲判？ 前大法官舉釋憲案例：人民也要遵守憲政原則

立法院民進黨團與民團今(21)日舉辦公聽會，其中退休大法官黃虹霞認為，根據過去《釋字185號》憲判解釋「司法院釋憲有拘束全國各機關及人民之效力」，任何機關都不可試圖宣告憲法法庭判決無效。(黃敬文攝)

針對憲法法庭判決，立法院國民黨團提出《公投法》修正草案，讓憲法法庭判決也可經由公投複決，去年12月26日在藍白聯手下於立法院會逕付二讀，將交由協商；立法院民進黨團與民團今(21)日舉辦公聽會，其中退休大法官黃虹霞認為，根據過去《釋字185號》憲判解釋「司法院釋憲有拘束全國各機關及人民之效力」，任何機關都不可試圖宣告憲法法庭判決無效。

立法院民進黨團與台灣經濟民主連合今日舉辦「公投複決憲法法庭判決，是人民作主，還是毀憲亂政？」公聽會，邀請專家學者與會，東吳大學法律學院特聘教授張嘉尹、台灣大學法律學院副教授林春元、退休大法官黃虹霞以及民間司法改革基金會政策部主任呂政諺皆出席分享看法。

其中黃虹霞表示，根據《憲法》第78條規定「司法院解釋憲法，並有統一解釋法律及命令之權」，《憲法修條文》第5條也再度肯定憲法法庭的功能，接著《憲法》171條，也規定第「法律與憲法牴觸者無效」、「法律與憲法有無牴觸發生疑義時，由司法院解釋之」。

她解釋，至於憲法法庭解釋《憲法》的效力為何，在中華民國 73年01月27日所做出的《憲判釋字185號》的解釋內容講的非常清楚，「司法院解釋憲法，並有統一解釋法律及命令之權，為憲法第七十八條所明定，其所為之解釋，自有拘束全國各機關及人民之效力，各機關處理有關事項，應依解釋意旨為之，違背解釋之判例，當然失其效力」。

黃虹霞指出，依照《憲判釋字185號》，立法院沒有權力透過立法程序，把憲法法庭的判決宣告無效，因為立法院也受司法院的憲判解釋約束，範圍包括人民，因此即便人民有複決權，但在我國的憲政體制下，人民也要遵守憲政原則。

她說，人民所擁有的創制複決權，法源來自《憲法》17條以及第136條，為落實兩權行使，也因此制定《公投法》，但《公投法》的立法精神，是要制衡立法權、立法院，是針對法律以直接民權行使創制複決權，監督立法院的代議體制。

黃虹霞強調，司法院在三權分立底下負責監督行政、立法，同時司法權也是最後決定機關，是一個判斷機關，所以人民也要受司法院的拘束，而憲法法庭的判決效力就是憲法位階的效力，除非讓憲法法庭自己變更見解，否則包括總統在內，沒有任何一個機關，可以透過任何的方式，宣告憲法法庭判決無效，任何一個機關都不可以想試圖宣告憲法法庭判決無效。

