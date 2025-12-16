複製伊拉克戰爭？川普簽署行政命令 指定芬太尼為「大規模毀滅性武器」

美國總統川普簽署1項行政命令，正式將芬太尼指定為大規模毀滅性武器。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間15日簽署1項行政命令，正式將強效合成類鴉片藥物「非法芬太尼」（illicit fentanyl）指定為大規模毀滅性武器（weapon of mass destruction）。

據《南華早報》報導，白宮發布的行政命令指出，由於芬太尼具有極端的效力，「非法芬太尼更接近化學武器，而非一般麻醉性藥物」。命令中寫道：「僅需幾乎難以察覺的2毫克，相當於10到15粒食鹽，就足以構成致命劑量。」

該命令強調，組織性犯罪網路與販毒集團構成重大的國家安全威脅，指出其涉及芬太尼交易的行動，為「暗殺、恐怖攻擊與叛亂活動」提供資金，同時助長大規模暴力，並警告「芬太尼具有被武器化、用於集中式大規模恐怖攻擊的潛在風險。」

當天稍早，川普在接受記者提問時表示，「毫無疑問，美國的對手正在將芬太尼走私進入美國，部分原因是他們想要殺害美國人。他們摧毀了許多家庭，當你失去1個孩子，或者孩子即便只是嚴重成癮，你也會失去那個家庭，那個家庭將再也回不到從前了。」

川普稱這項行政命令具有「歷史性」意義，並補充：「沒有任何炸彈能造成現在這樣的破壞，我們知道每年有20萬到30萬人死亡，因此我們正式將芬太尼歸類為大規模毀滅性武器。」

對此，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）則表示，這是「川普總統打擊芬太尼行動的又一項措施，代表每1位因這種致命毒物而失去至親的美國人。」

這項行政命令發布前不久，川普已批准對加勒比海地區涉嫌販毒、且與委內瑞拉（Venezuela）有關的船隻，發動前所未有的空襲。今年2月，川普將部分販毒集團指定為「外國恐怖組織」（foreign terrorist organisations）。

美國聯邦調查局（Federal Bureau of Investigation，FBI）對大規模毀滅性武器的定義為：「所有化學、生物、放射性、核子或爆炸性武器形式。這些武器可能對人員、財產或基礎設施造成大規模影響。」

美國長期將芬太尼危機歸咎於中國。川普上任以來更進一步加強此一立場，指控墨西哥販毒集團生產芬太尼所需的前驅化學品，主要由北京供應。

儘管中國否認相關責任，並將問題歸咎於美國國內需求和執法過於寬鬆，但在包括與芬太尼流向掛鉤的關稅措施等外交壓力下，雙方重新承諾加強出口管制與執法合作。

去年11月，在中國國家主席習近平與川普於10月30日會晤後，中國承諾停止向北美運送部分指定前驅化學品，並對其他前驅物質的全球出口實施更嚴格管控。北京也針對出口至美國、墨西哥與加拿大的13種關鍵前驅化學品，引入出口許可制度。

美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）的初步數據顯示，2024年全美藥物過量死亡人數約為8萬至8萬1千人，較2023年約11萬人下降約27%。今年9月公布的最新初步估計顯示，年度過量死亡總數仍持續落在約7萬6千至8萬2千人之間。

美國緝毒署（Drug Enforcement Administration，DEA）在2024年查獲超過3億8千萬個致命劑量的芬太尼。今年截至9月底的最新數據則顯示，DEA已查獲超過2億6千2百萬個致命劑量芬太尼。

這項行政命令要求各政府機構採取更強硬行動，包括指示美國司法部長（US Attorney General）加強調查、起訴與量刑力度；國務卿（Secretary of State）與財政部長（Secretary of the Treasury）則須鎖定並打擊支持芬太尼交易的資產與金融網路。

此外，行政命令也要求美國國防部長（Secretary of Defence）評估對執法行動的支援，並更新軍事指令，將芬太尼威脅納入考量。

據悉，前美國總統小布希（George W. Bush）就曾在2003年，以伊拉克擁有大規模毀滅性武器為由，在違反國際法的情況下，派遣美軍入侵該國，但戰後調查卻未能找到確切證據。如今外界也質疑，川普是否可能以類似的指控，侵略推翻委內瑞拉的馬杜洛（Nicolás Maduro）政權。

