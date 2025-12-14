複製爸媽神基因！謝霆鋒、張柏芝18歲兒近況曝 超高顏值秒登熱搜

娛樂中心／綜合報導

張柏芝跟謝霆鋒曾有過一段婚姻，並育有兩個小孩。（圖／翻攝自微博）

張柏芝與前經紀人長達多年的合約糾紛，先前在香港高等法院開審，張柏芝在審理期間一度情緒激動，落淚喊冤才引發大家關注，而她跟前夫謝霆鋒所生的18歲兒子，日前被拍到近況照，高顏值長相讓大家頻頻誇讚。

近日，謝霆鋒跟張柏芝所生的18歲兒子Lucas（謝振軒）顏值再度掀起關注，有網友在餐廳偶遇謝霆鋒兒子，只見Lucas留著一頭捲髮，打扮十分休閒，配戴耳機坐在位置上，除了有像謝霆鋒深邃的輪廓外，精緻五官也遺傳自母親張柏芝，陽光帥氣的長相立刻登上熱搜。

事實上，謝霆鋒今年舉辦演唱會時，兩個兒子都有到場力挺，尤其8月份謝霆鋒被拍到跟大兒子一起出遊，父子背影也被說十分相似，而Lucas不僅是學業有成，還在設計方面很有天賦，過去曾替父親設計演唱會的一件T恤，當時謝霆鋒還公開感謝兒子。

張柏芝跟謝霆鋒18歲兒子長相陽光帥氣。（圖／翻攝自微博）

