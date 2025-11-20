複製貼上？他揭：司法院施政計畫每年照抄

▲民眾黨立委黃國昌踢爆，司法院年度施政綱要，竟然幾乎都複製貼上。圖為司法院外觀。（圖／翻攝Google地圖）

[NOWnews今日新聞] 立法院司法法制委員會今（20）審查司法院函送「法庭錄音錄影公開播送實施辦法」，民眾黨立委黃國昌踢爆，司法院每年的年度施政綱要，竟然幾乎都一模一樣，從2023年、2024年到2025年，幾乎9成以上都一樣，難怪司法院院會會議紀錄，8分鐘就可以通過。

黃國昌說，他上次質詢就要求提供資料，但司法院不願提供，他就自行比對，文件比對不需複雜軟體，只要兩份擺在左右，用螢光筆、用紅筆標記，馬上就能看出「長得一模一樣」。黃國昌強調，這不是封面問題，而是「內文一模一樣」，司法院應說明責任。

黃國昌說，之前也要求司法院公開院會紀錄的經過，司法院起初也不願提供，但後來仍公開，但公開後外界才發現，司法院院會原則上應每月召開一次，但過去三年每年僅召開四次，「大概一季開一次」。他強調，會議內容值得檢視，因為2024年施政計畫綱要的院會討論時間竟只有短短八分鐘，明顯未符社會期待。

黃國昌說，2024 年8月16日上午10點召開的司法院院會，唯一議程就是討論2024年施政計畫綱要，「10 點開會，10點8分就散會了」。他諷刺說，或許是「會前準備非常充分」，透過會前會、熱聽式討論已充分溝通，但如此重大計畫僅以8分鐘通過，社會難以接受。

他再提到，深入比對後發現，2024與2025年施政計畫綱要內容相似度高達九成以上，更往前追查2023與2024年版本，也一模一樣，「又跟前面一樣，繼續抄，繼續抄。這個比對一點都不複雜，既然是用抄的，跟我上次執行時提出來的事情一樣，沒有什麼好懷疑的。」

黃國昌最後強調，施政計畫若只是年年複製貼上，8分鐘通過剛剛好而已，但這正是問題所在。他呼籲司法院應正面回應外界質疑，不能再用拖延與不提供資料的方式逃避監督，否則將破壞司法透明與公信力。列席的司法院副秘書長王梅英對此未多作說明。

