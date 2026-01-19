複製陳其邁經驗！鄭麗君聲勢看漲 吳思瑤：若選北市比「亮眼更亮眼」

即時中心／顏一軒、黃彥翔報導

行政院副院長鄭麗君赴美談判表現亮眼，今（19）日清晨風光返抵國門，她率領團隊成功爭取到台美15%對等關稅不疊加、美方也允諾若課徵232半導體及衍生品關稅時，會給予台灣最優惠待遇，聲勢看漲，被視為是民進黨內有望披綠袍出征的台北市長人選。對此，民進黨立委吳思瑤回應，高雄市長陳其邁也是帶著行政院副院長的資歷跟訓練帶入城市治理，若鄭麗君能參戰，當然是比「亮眼更亮眼」的選擇。





吳思瑤稍早在立法院紅樓地圖區接受媒體聯訪，回應時事。記者提問，鄭麗君赴美談判凱旋歸國，未來台北市長民進黨是否可能推派鄭麗君親征？

對此，吳思瑤表示，全觀來看，民進黨在這次各縣市參選人的提名作業非常穩健，而且大步將時程提前，即便首都目前還在討論中，但大家不用擔心，期程非常充裕，已經比往年大幅提前；而首都當然是重中之重，但又涉及非常繁複的政治問題，尤其牽涉高度藍綠板塊，所以鄭副院長在關稅談判立下大功後，再次浮現在大家所推薦、強力大推（Push）的名單之首。

吳思瑤說，她個人當然是非常樂見，如果是有中央格局，尤其是行政院副院長的治理經驗，能參選台北市長；而以陳其邁為例，過去他也曾擔任行政院副院長，並用其資歷跟訓練，把中央視野、跨部會協調的經驗帶到城市治理，也反映出亮麗的表現。

吳思瑤不諱言，若鄭副院長能用內閣副首長的資歷跟經驗，前進台北市選戰，這當然是比「亮眼更亮眼」的選擇；但是也有另外一說，由於受限台北市的藍綠板塊，會有人擔心鄭麗君如此中央級的人選，是否會耗損在台北市的這場選戰。

她強調，支持、勸進、遲疑、思考的聲音都存在，恐怕還需要一些時間讓大家來進行綜合研判，但自己已多次重申，民進黨是「團體戰」（Teamwork）而非「明星戰」（Kingwork），一定是團隊作戰，不是只倚賴哪位人選本身的條件。

因此，吳思瑤重申，無論民進黨中央徵召誰、誰出線，他們都一定會團隊作戰，而且自己是北市在地的立委，過去都承擔北市選舉輔選的重要工作，未來希望能持續扮演這個重要「抬轎頭」的角色。





