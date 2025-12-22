複製電動車的「卷王」劇本？150家機器人企業「網內互打」，讓中國政府發出「行業泡沫預警」

「『速度』與『泡沫』一直是前沿產業發展過程中需要掌握與平衡的問題，這對於具身智慧產業來講，也是一樣的」、「當前人形機器人在技術路線、商業化模式、應用場景等方面尚未完全成熟，隨著新興資本加速入場，我國目前已有超過150家人形機器人企業，這個數量還在不斷增加，其中半數以上為初創或『跨行』入局，這對鼓勵創新空間來講是一件好事、但也要著重複研發能力防範空間等風險。」

2025年11月27日／中國發改委政研室副主任李超



中國發展改革委員會日前在記者會中示警，人形機器人雖然正以超50%的成長跨越式發展，2030年甚至上看千億元人民幣的市場規模，但他也提醒「人形機器人在技術路線、商業化模式、應用場景等方面尚未完全成熟」，必須掌握與平衡好「速度」與「泡沫」的問題。《紐約時報》也指出，各界對中國機器人產業發展過快的擔憂正不斷加劇，畢竟中國研發的人形機器人雖能模仿人類動作，卻尚未熟練掌握諸多工作技能，讓中國政府發出「行業泡沫預警」。

不過11月下旬中國政府也成立了負責制定機器人行業標準的委員會，成員涵蓋企業創始人、高校研究實驗室代表、地方政府對沖基金負責人，以及從事密碼學研究的政府官員。

2025年8月15日，中國北京舉行的世界人形機器人運動會上，一台機器人參加賽跑比賽。（美聯社）

科技研究機構Omdia首席分析師蘇連傑表示，在新技術的應用方面，中國向來採取先發制人的策略，但這種模式通常會導致大量廠商瓜分有限的市場份額。《紐時》認為，中國的人形機器人賽道如同電動車的發展路徑，率先搶佔全球領先地位，中國工廠的工業機器人使用量，甚至已經超過世界其他國家的總和，但中國新創企業至今未能打造出足以推動經濟變革的人形機器人。

新創企業宇樹科技與其競爭對手雲深處科技、研發DeekSeek的深度求索，正是被中國媒體譽為「六小龍」的人工智慧與機器人新創領跑者。宇樹科技已宣布啟動首次公開募股，希望募集足夠資金。該公司最新推出的基礎款人形機器人，在中國市場的售價約為4.2萬元，這個價錢僅是美國機器人行業龍頭、波士頓動力公司產品售價的零頭。而波士頓動力已在2020年被韓國的現代汽車所收購。美國多家頂尖人工智慧研究實驗室、大學以及新創企業紛紛採購宇樹科技的機器人，用於測試其性能與自家軟體的適配性。

2025年8月15日。在中國北京舉行的世界人形機器人運動會上，一名機器人參加了1500公尺賽跑比賽。（AP）

《紐時》分析，中國的人形機器人之所以能壓低售價，與他們獲得來自政府的大量資金不無關係。北京市政府就設立了規模達140億美元的基金，專門用於人工智慧和機器人領域的投資；上海市也成立了一支「具身智能專項基金」，初始投資額約為7700萬美元；雲深處科技日前宣布在最新一輪融資中，募集到7000萬美元資金；人形機器人製造商星動紀元則表示，已從投資者處籌集超1.4億美元資金，投資方包括電動車製造商吉利集團，以及北京市政府設立的機器人與人工智慧投資基金。

《紐時》指出，中國研發人形機器人具備諸多顯著優勢，畢竟這座「世界工廠」擁有全球最完備的製造業體系，再加上各級政府支持，企業在電機、機器人關節專用螺絲等方面都在持續精進。不過公共與私人投資者今年已向相關新創企業投入超過50億美元（相當於過去五年的投資總和），為的是致力於攻克機器人領域的下一個難關——機器人不只是外型與結構要類似於人類，更要像人類一樣的思考、行動。

台灣市場研究機構集邦科技研究經理曾伯楷指出：「中國企業已逐漸意識到，光造出機器人還遠遠不夠，如果沒有具體的應用場景，就算產品能生產出來，企業也不知道該賣給誰。」

專家表示，目前中國的人形機器人難以應對各類突發狀況，因為它們只能按照預設程序完成重複性動作，卻很難對當下發生的即時事件做出適當反應。企業創始人和投資者堅信，人工智慧（AI）將是破局的關鍵，而人形機器人有望成為AI在現實世界中的重要載體，中國的機器人新創公司也紛紛宣稱，將率先讓通用人工智慧（AGI）成為現實。

不過《紐時》也指出，AGI的聖杯與當前機器人的能力之間確實存在巨大鴻溝。為了攻克難關，中國的機器人新創正在努力摸索，包括通過反覆執行基礎任務積累經驗（讓電動車工廠裡的機器人反覆練習搬箱子）、或是讓機器人觀看大量相關任務的影片，或者採用輝達研發的軟體和晶片進行模擬訓練。不過可以確定的是，中國確實正在大量部署與運用工業機器人——目前至少投入200萬台工業機器人（光是今年就新增30萬台），但美國工廠卻僅安裝了3.4萬台。

