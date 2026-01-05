複製「委內瑞拉模式」？粉專比較馬杜洛與台灣：87％像

委內瑞拉總統馬杜洛13年來打壓反對勢力，用違背民主的手段鞏固權力。（圖／美聯社）

美國總統川普逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦震驚國際，台灣也開始熱議，中國大陸是否可能循此模式，對台採取「斬首式」軍事行動。不少粉專都列黑歷史，比較委國與台灣一步步走向獨裁的超相似過程，網友直呼「美國已示範一次」、「人家花了13年，我們只用了1年」。

6.6萬追蹤的粉專「刺綠酸水」繪製比較圖，委國、台灣同樣因為在野黨取得國會多數，委內瑞拉早已將親信填滿最高法院，台灣則是綠友友填滿大法官職位。後來發生委內瑞拉最高法院宣布國會通過的法律、預算案無效，台灣則是大法官宣布立法院三讀通過的法案無效，產生的結果讓總統免受監督、成就獨裁。但兩者的差別在於委國總統馬杜洛遭美國逮捕，台灣則是前途未卜。

刺綠酸水直呼，「台灣正準備要複製委內瑞拉模式？」

另一粉專「觸極者」也指出相似處：朝小野大，政府指責在野黨親敵，媒體聽話的怎樣都行、不聽話的關台，用自己人酬庸公部門、掌控最高司法法庭，最高司法法庭判在野黨通過的法案無效，成就了獨裁政府。觸極者直酸，「不能說一模一樣，我還不想被青鳥出征」。

網友表示「青鳥說沒藍白台灣會更好，那就是獨裁國家阿XD」、「世界看好了，美國已示範一次」、「馬杜洛選輸還硬要當總統」、「人家花了13年，我們只用了1年」。

