複驗鯛魚排「未檢出」用藥 口湖加工合作社：與高雄產品同池不同檢體

〔記者黃淑莉／雲林報導〕全聯福利中心販售的台灣鯛魚排被高市衛生局檢出動物用藥「恩氟喹林羧酸」0.028ppm，加工的口湖漁類生產合作社自行送驗未檢出，業者今(3)日受訪指出，送驗檢體與高雄檢出的產品是同批原料不同檢體。對高雄與業者檢驗結果有差異，雲林縣衛生局表示，將加強抽驗，確保消費者食安。

口湖漁類生產合作社總經理特助王揮評表示，11月28日當天接到雲林縣衛生局通知，即配合將市售相關台灣鯛魚排下架，並將高雄市檢出有殘留的同一批產品原料送驗SGS檢驗，結果昨天出爐均未檢出。

王揮評說，魚貨活體進場會在場內池養殖1天，再宰殺、處理，為追蹤追溯原料都會留樣一年，送驗的檢體是與高雄檢出的產品同一魚塭飼養。

王揮評指出，昨天收到報告，今天會依食安法規定向高雄市申請複驗，他強調，並不是要挑戰主管機關，後續也會配合相關單位相關調查，釐清到底哪裡出問題。

