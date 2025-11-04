褒忠亭義民廟秋祭大典 竹縣長楊文科強調落實客語傳承

褒忠亭義民廟秋祭大典，竹縣長楊文科（中）強調落實客語傳承。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

竹縣新埔鎮褒忠亭義民廟四日舉行一一四年度秋祭大典，新竹縣長楊文科、客委會副主任委員邱星崴、褒忠亭董事長林光華、值年總爐主吳家潮等共同向義民爺獻上崇高敬意，祈求風調雨順、國泰民安、地方繁榮發展。

楊文科表示，義民廟秋祭大典緬懷先烈先賢過去保家衛國的這個精神，縣府近幾年對於義民廟客家精神的發揚，特別著重在文化傳承及教育的落實，在文化傳承方面，大力推動客語及戲曲，尤其日前把客家八音帶到奧地利維也納，讓歐洲人聽到客家八音之美，讓他非常感動。

在教育落實方面，楊文科指出，「語言失，文化滅，族群亡」，語言是文化中非常重要的象徵，而目前客語面臨傳承的危機，鼓勵客家鄉親一定要時常講客語，從學校、社區、家庭到各機關團體，客語才不會滅絕，大家必須一起努力。

林光華表示，義民廟每年有春祭、義民祭和秋祭三大祭典，春祭是為祖先掃墓，秋祭是感念祖先庇佑歡慶豐收。義民祭則是針對祖先當年捨生取義，讓北臺灣平靜子孫得以繁衍，表達對祖先的崇敬。褒忠亭義民廟在此次花蓮縣光復鄉救災行動中，除捐贈一百萬元，並動員全臺分鄉廟募集物資與善款，而縣府多個局處也前往現場支援救災，在救災上新竹縣不落人後，也希望此棉薄之力，能夠有助於臺灣未來整體發展。

民政處表示，褒忠亭義民節慶典是國家指定重要民俗中唯一屬於客庄傳承的無形文化資產，具有極高的文化與歷史價值。根據客委會統計，全國客家人口約四百六十六萬九千人，佔全國人口百分之十九點八；其中新竹縣客家人口達卅八萬七千人，佔比高達百分之六十七點八，為全國最高。褒忠亭義民廟不僅是新竹縣客家文化信仰中心，更是全國最重要的客家信仰象徵。