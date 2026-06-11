褒忠產業園區進入二階環評 居民憂污染及地質風險北上抗議
一早遠從雲林褒忠搭乘遊覽車北上，當地鄉親帶著蒜頭、花生等農作物來到環境部，表示反對經濟部推動的褒忠產業園區開發，怕毀了這些農產品，年過90歲的農民也現身表達心聲。
雲林褒忠農民林女士說道，「會污染我們不要啦。」
產業園區面積265公頃，分兩期開發，但居民不滿，當地是地層下陷又是土壤液化高潛勢區，區位敏感又離最近村落只有250公尺，其中尤其反對設置固體再生燃料SRF製造廠。
雲林縣淨零家園行動協會成員傅美雪表示，「怕被騙，他現在跟我說他不會在這邊燒，不要有SRF的製造廠，就不會改天他就進來燒。」
環團也批評，開發案針對溫室氣體增量，不要求進駐廠商做直接減量，卻想用汰換老舊機車、空調、照明設備等做法來抵減。
雲林縣生態保育協會理事長張子見指出，「他是用一種非常不合乎社會正義的原則，經濟部請客，然後環境部跟全民埋單，這個就是違反了，我們在講淨零一個很重要的，就是你排放者你要優先自己減量。」
經濟部指出，雲林產業用地不足，11處編訂工業區使用率達99%，若推動褒忠產業園區可增加165公頃產業用地，是雲林未來發展的里程碑。
經濟部代表表示，「未來可以帶動300億的投資，然後可以增加1萬人以上的就業，可以有年產值有200億元。」
案件上午在環境部進行二階環評初審，針對SRF製造廠是規劃在二期開發，開發單位強調產品銷售給區外廠商使用，不會在區內燃燒，但在地居民憂心萬一將來變更改設焚化爐，後果不堪設想，而案件在地方舉行說明會時，也引發強烈反彈。
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