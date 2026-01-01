褒忠設虎尾壟故事館 說平埔族歷史

雲林縣褒忠鄉公所打造虎尾壟故事館，紀錄平埔族歷史，預計今年3月完工。（張朝欣攝）

雲林縣褒忠鄉、虎尾鎮、土庫鎮等地區曾是中部平埔族棲身處，稱為「虎尾壟社」或「華武壟社」，後因荷蘭人來台爭奪資源，社名隨著族群遷徙消失。其中，褒忠潮厝地區曾是虎尾壟人對抗荷蘭人的地點之一，褒忠鄉公所為保留這段歷史，著手整修閒置的社區活動中心規畫為虎尾壟故事館，預計今年3月完工。

虎尾壟社族群活動範圍遍及雲林縣虎尾、土庫、褒忠、元長，甚至延伸到沿海麥寮一帶，其土地肥沃，主要生產稻、黍穀等作物，且鹿群遍野，是非常富裕的族群聚落。據資料顯示，當時人數約有3500人，在這片土地興建房屋與穀倉數量達2200餘間。

廣告 廣告

褒忠鄉公所為保留這段歷史，透過縣議員林文彬向縣府爭取254萬元經費，活化閒置多年的潮厝社區活動中心規畫虎尾壟故事館。鄉長陳建名表示，故事館分為室內展覽與室外體驗，室內有文物展覽區、多媒體體驗區、體驗工作坊，民眾可藉由解說了解虎尾壟歷史，同時DIY削箭竹、組裝箭簇。

室外的梅花鹿鏤空鋼雕、虎尾壟人鏤空形象，可讓民眾感受當時的生活場景，還設置射箭體驗場、木造瞭望台，民眾可用自己製作的竹箭，體驗當時虎尾壟人如何打獵，啟用後將成為極具特色的文化據點，適合做為學校教學。

林文彬指出，早年荷蘭東印度公司來台，發現虎尾壟社非常富饒，因此在潮厝一帶展開資源掠奪，虎尾壟社族人雖反擊，但荷蘭人憑藉優勢武器壓迫，並要求開放鹿場，最後虎尾壟社被迫順從，族人陸續漢化或遷移他處，社名也隨之消失，希望透過故事館讓後人了解這段歷史。