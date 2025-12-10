褒忠農民節亮相 成果展、智慧農業與青農競賽佳績齊發
【記者 蘇峯毅／雲林 報導】褒忠鄉公所與褒忠鄉農會今（10）日在農業推廣中心舉辦「114年度褒忠鄉農民節」，以表揚模範農民、展示品牌成果與推廣食農教育為主軸，並同步呈現近年農村文化、產業升級及永續農業的多元成果。活動現場氣氛熱絡，除了在地鄉親踴躍參與外，也吸引許多外地貴賓前來共襄盛舉。
活動重點之一為模範農民及農事小組長表揚典禮，多位受獎者在分享耕作體驗時提到從技術革新、灌溉管理到青農培育的心得，顯示褒忠農業在世代傳承與技術升級上已具備相當能量。與會嘉賓皆肯定褒忠農民的堅毅與專業，現場氣氛溫馨感人。
褒忠鄉長陳建名表示，褒忠農業向來扎根深厚，農民節象徵對一年付出的肯定，也代表褒忠農業體系整體動能的展現。他指出，公所推動的農業管理課程、農安教育及永續農業訓練反應熱烈，農友也以積極進修回應產業轉型需求，顯示褒忠正逐步朝向現代化與永續化農業前進。
▲今年的幸福農村與食農教育成果展廣受關注，包括農村巧藝作品、食農教具與文化展件，呈現褒忠如何透過教育推動「愛土地、惜食」價值。（記者蘇峯毅攝）
農會理事長張勝聰強調，褒忠的農業優勢源自得天獨厚的自然環境，農會將持續投入品牌推廣、加工加值與農產品安全管理，協助農友打開更廣的市場通路。他希望藉由農民節讓更多人看見褒忠農民的努力與專業。
農會常務監事蘇建偉則提到，褒忠農民在產銷履歷、友善耕作與農產品品質提升上展現驚人的韌性，農會將持續扮演重要支持角色，協助農友強化技術能量，使褒忠農業穩健邁向永續發展。
今年的幸福農村與食農教育成果展廣受關注，包括農村巧藝作品、食農教具與文化展件，呈現褒忠如何透過教育推動「愛土地、惜食」價值。農會總幹事吳金元強調，食農教育已成褒忠農村文化的重要基石，從學生到家庭都能感受到教育深入日常生活的力量。
活動中，奪下2025「青春不老 銀髮舞動大賽」佳作的家政媽媽舞蹈團隊也帶來精彩演出，展現褒忠社區的熱情與活力，現場掌聲不斷。
此外，褒忠近期在農業競賽屢創佳績，「農場晃晃」負責人陳柏吟在雲林縣農業創新經營管理經驗分享活動中勇奪冠軍，成為智慧農業的亮點；另一項全國四健作業組競賽，同樣由褒忠鄉奪得中高A組三等獎，展現青年參與農村教育的成果與潛力。
陳建名表示，此次農民節不僅是年度農業盛典，更象徵褒忠農村發展與永續目標的階段成果。未來公所與農會將持續深化農業訓練、強化品牌策略並推動文化傳承，期盼為褒忠鄉創造更多可能。
