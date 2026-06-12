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（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】畢業季溫馨登場，為祝福在地學子邁向人生新階段，褒忠鄉農會今（12）日特別前進褒忠國中、褒忠國小、龍巖國小、華德福國小及復興國小等校，於畢業典禮中致贈共計130份「包中祈福手工皂」，以實際行動傳遞農會對學子們的深切關懷與誠摯祝福。

褒忠鄉農會表示，「包中祈福手工皂」以「褒忠」諧音發想，設計成包子與粽子造型，象徵「包中、好運包中」，寓意考運亨通、金榜題名。手工皂由初心手創工作室用心製作，不僅兼具實用性，更融合地方文化特色與祝福心意，希望讓畢業生感受到來自家鄉的溫暖支持。

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褒忠鄉農會贈送「包中祈福手工皂」，祝福畢業生鵬程萬里、金榜題名。（圖／記者洪佳伶攝）

褒忠鄉農會總幹事吳金元表示，教育是地方發展的重要根基，農會長期關心在地學子的成長與學習，希望透過贈送包中祈福手工皂，勉勵畢業生勇敢追夢、持續精進，在未來求學與人生道路上都能發揮所長、迎向成功。

此次贈送活動不僅展現農會支持教育、關懷青年學子的用心，也藉由充滿創意的在地文創商品，讓學生認識家鄉文化特色。農會期盼每位畢業生都能帶著祝福與自信邁向下一個學習階段，未來學業進步、前程似錦，實現心中理想。

褒忠鄉農會也表示，未來將持續結合在地特色與創新巧思，推動農業文化扎根校園，讓更多年輕世代認識家鄉、認同家鄉，共同為地方發展注入新活力。