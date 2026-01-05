褒忠鄉長選舉 綠女力出頭 藍待整合

雲林縣褒忠鄉長選舉，現任鄉長陳建名2任屆滿，目前綠營鄉民代表蘇宇曦表態參選，外傳藍營雲林縣婦女會理事長黃麗花、鄉代會主席陳良俊、前鄉長張政國都可能參選。陳建名為褒忠鄉首位民進黨籍鄉長，有意交棒給蘇宇曦，延續綠色執政；藍營人選則尚未明朗，應會進行整合，預料將是藍、綠對決。

44歲蘇宇曦曾擔任公職，後轉換跑道當選本屆鄉民代表，是目前最早表態的褒忠鄉長參選者，她表示當選鄉代後即開始構思褒忠鄉未來藍圖，除爭取更多地方建設，也會著重在文化推動上，一個鄉鎮須有自己的文化氛圍，才能永續發展，盼當選鄉長後能逐步推動，讓家鄉更進步。

蘇宇曦提到，母親李鳳嬌曾擔任5屆鄉代，她從小看著母親服務鄉親，非常辛苦，但鄉親滿意的笑容是最大的鼓勵與動力，她會延續母親勤奮努力的服務精神，同時加入新活力與新氣象，爭取更多就業機會，吸引青年返鄉，讓褒忠鄉保有優良傳統之餘，也能跟上時代的創新思維。

地方人士分析，褒忠鄉選民結構綠大於藍，綠營已經有人表態投入鄉長選舉，提早暖身，藍營至今尚無人表態，黃麗花、陳良俊、張政國等人都有不錯的基層實力，若能進一步整合，凝聚支持者向心力，有機會讓褒忠鄉由綠轉藍，但若選票分散，對藍營而言將是一場硬仗。

地方人士指出，褒忠鄉人口外流情況嚴重，主要是缺少就業機會，目前褒忠產業園區持續開發中，未來計畫引進食品製造業、農機設施業、冷鏈物流等低汙染產業，除幫助農業再加值，更可創造就業機會，吸引年青年返鄉，未來發展看好，因此藍、綠陣營都相當重視今年底的鄉長選戰，預料競爭會相當激烈。