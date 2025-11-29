褪去繁複回歸優雅！36 坪新成屋用「法式現代」低飽和美學，輕奢新哲學讓南台灣住宅置身身巴黎左岸

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 藍雅國際設計

「現代法式」的浪漫，從來不是繁複裝飾的堆砌，而是對優雅比例與秩序的理性回歸。座落於台南這座新興都會區的 38 坪新成屋，藍雅國際設計為一對追求輕奢質感的生活者，勾勒了一幅以現代法式風格為基調，藉由複合式現代建材勾勒出層次美學，輔以各種人工光源佈局打造的當代寓所藍圖。



空間基底以柔和奶油白打底，佐以香檳金、咖啡灰與赤陶棕等低飽和色調，完美詮釋出如同晨光灑落巴黎左岸般的靜謐與高雅。設計主軸透過大量的弧形線條與對稱比例，讓優雅秩序自然地流淌於空間之中；在細膩的石紋、霧面金屬與柔軟布質肌理之間，光影溫柔地遊走，使居所成為一場關於「時間與光的對話」，展現柔性而詩意的當代美學平衡。步入公領域，設計師巧妙地運用線性天花導光設計，使光線被柔化，進而模糊了牆面與空間的邊界，創造出曖昧且富有層次的光影氛圍。客餐廳以開放式設計將生活動線自然串聯，讓居者在場域間保有最大尺度的自由；電視主牆選用義大利白灰紋大理石作為視覺焦點，搭配霧面金屬飾框，以一種極度細膩而克制的姿態，展現現代法式的內斂華麗。沙發背牆並非實體隔間，而是以半透明的玻璃格柵取代，虛實交錯間讓空間更具視覺深度與層次。視線轉向餐區，曲線石桌與立體雕塑吊燈的結合，更是為整體場域注入了強而有力的光影重心，在理性與浪漫間找到精準的平衡點，描繪出都會生活的精緻畫面。全案的材質語彙巧妙地運用了冷暖對映，義大利卡拉拉白大理石與深綠蛇紋石形成一場視覺重奏，香檳金、銅色飾條則如微光般，映照出空間的光影溫度，搭配間接燈帶照明與霧面燈罩的低飽和光環，在靜謐張力中，譜寫出屬於當代都會輕奢居所的永恆品味。

柔光概念一路延伸至私領域，主臥房延續了法式的圓潤哲學選擇圓形床，捨棄銳角改以圓弧牆面搭配莫蘭迪色調，營造出被光線包裹的靜謐包廂感；床背牆運用米灰皮革與可可色編織布的精緻拼接，不僅柔軟舒適，更構築出細膩而有節奏的層次美學；圓形床鋪結合弧面透天紗簾的設計，則徹底展現了法式浪漫中最詩意、最柔性的生活想像。

