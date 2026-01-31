「褪色的台灣感性」 高齡居住健康怎解？等都更恐緩不濟急

【健康醫療網/記者潘昱僑報導】台灣街頭常見的老舊巷弄、斑駁牆面與鐵窗花，曾被外國旅客譽為富有故事感的「台灣感性」。然而，在這層復古美感背後，卻隱藏著嚴峻的居住危機。隨著2025年台灣邁入超高齡社會，全台屋齡30年以上的住宅已突破554.6萬戶，佔比高達59%。當「人老」遇上「屋老」的「雙老現象」成為常態，我們的家是否正逐漸變成困住長者的牢籠？

居家環境成健康殺手 每6名長者就有1人曾跌倒

台灣建築醫學學會榮譽理事長張智元指出，老屋對高齡者而言，環境危險程度更甚於結構問題。根據數據顯示，台灣每6個老人就有1個曾經跌倒，而跌倒高居老人意外事故死因第二名 。

張智元榮譽理事長分析，居家跌倒最常發生在浴室，且往往源於地不平整或門檻、樓梯等高低差 。長者因肌力下滑，一旦跌倒便容易陷入長期臥床的惡性循環。此外，30年以上老屋常見的管線老舊、壁癌與發黴問題，其飄散的黴菌孢子也會對長者的肺部功能造成慢性殺傷力。

換居之路困難重重 「斷捨離」成心理門檻

面對老舊公寓缺乏電梯、行動不便的困境，政府雖推動「青銀換居」等包租代管方案，但實際執行上面臨極大挑戰。崔媽媽基金會執行長呂秉怡觀察到，許多弱勢長者對數位生活存在落差，社宅的電子門鎖、磁扣卡套往往成為他們的進入障礙。

更深層的阻礙在於「心理適應」。呂秉怡執行長表示，長者家中堆積的物品往往承載了七、八十年的生命記憶，要求他們「斷捨離」猶如剝奪其安全感。此外，長者高度依賴鄰里社交，搬遷後若失去原有的支持網絡，可能導致失智狀況加速惡化。

未來居住新想像：通用設計與服務入戶

為解決居住困境，專家建議應參考社會住宅的「通用設計」原則。例如，透過「順平設計」消除高低差、在廚房洗槽下方預留輪椅空間等，讓空間適用於全齡化。張智元理事長更提出「智慧化監測」的應用，例如透過電子門鎖的開關紀錄，讓物業管理能及時關懷兩三天未出門的長者。

「房子不只是遮風擋雨的地方，更要讓服務主動走進社區」呂秉怡執行長強調，理想的高齡居住應具備社會福利支援，將硬體改善（佔30%）與社工、長照等軟體服務（佔70%）緊密結合。

「房子老了可以修，人老了卻不能重來。」而藉由居住健康，幫助我們及早檢視居住環境，提早面對健康老去的課題。

