褲內藏1kg活蟲！中國女走路怪異遭海關抓包

[NOWnews今日新聞] 中國海關近期抓獲一起「夾帶活體生物」入境的案件，雲南西雙版納海關查到3人體態異常、行走表現怪異，搜查後發現竟是在褲子裡「藏了一公斤活蟲」，同行3人夾帶的活蟲總重近6公斤。。

綜合中媒報導，雲南省昆明海關西雙版納隸屬海關，近日查到3名試圖夾帶活蟲入境的旅客，在雲南省景洪市的勐龍旅檢入境通道，海關人員發現1位入境的女旅客體態異常、行走時表現怪異。

海關科長回憶當天狀況，發現一名女子走路姿態有點異常，下腹部有明顯的異常鼓起，懷疑她可能攜帶違禁物品，立即將她攔截並安排女性海關人員進行檢查，「在她褲子內查獲超過一公斤的活蟲」。

▲中國雲南海關日前發現一名女子體態異常、行走表現怪異，搜查後發現竟是在褲子裡「藏了一公斤活蟲」，同行3人夾帶的活蟲總重近6公斤。圖為竹蟲。（圖／翻攝自微博）

而在她被搜查時，海關發現同行的另外2名旅客神態異常，發現在她身後的第2名旅客腰腹部有凸出，外形上看起來很不協調，經檢查在她腰部查獲用絲襪綁住、藏匿的2公斤活蟲；同行第3名旅客的褲兜、背包中則查獲4袋用塑膠袋包裝的活蟲。三人攜帶的活蟲總重量達5.88公斤，經鑑定皆為竹蟲。

據瞭解，這種竹蟲在西雙版納當地市場很受歡迎，被視為獨具地方特色的一道美味，竹蟲在中國境外收購價格約每公斤100元，進到中國油炸後售價高達每公斤360元。境內外收購價差近一倍，一些人受利益驅動，試圖通過人身夾藏、行李物品藏匿等方式逃避海關監管、走私入境。

活體昆蟲屬《中國禁止攜帶進境動植物名錄》明令禁止物，涉事人員面臨行政處罰（沒收+罰款），若引發疫情可能觸犯「非法引進外來物種罪」，最高可判十年。未經檢疫的竹蟲可能攜帶境外病原體（如沙門氏菌、寄生蟲），接觸人體可致感染。若逃逸野外，可能因無天敵制約氾濫，破壞本土竹林生態。

