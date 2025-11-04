褲子還沒穿就跑！28歲男涉毒 只逃30米狼狽遭逮

男子涉嫌毒品案件，狡猾躲在汽車旅館，其實行蹤早就被警方鎖定。（圖／東森新聞）





3日下午4點多，台中西區有民眾拍下，一名男子只穿內褲在停車場被兩名便衣員警逮捕，附近民眾看到警方大陣仗都嚇一跳，原來28歲的黃姓男子涉嫌毒品案件，狡猾躲在汽車旅館，其實行蹤早就被警方鎖定，破門攻堅時，他趁亂逃跑，狼狽遭逮。

男子全身刺青，只穿著一條內褲，雙手上銬坐在圍欄旁，身邊站著2名男子，沒過多久，男子被這兩名男子從停車場帶回汽旅，左腳還纏著繃帶，模樣相當狼狽，巨大騷動也引發關注，該不會是被尋仇吧。附近民眾拍下影片PO網發文，說跳就跳，疑似男子情急跳樓逃跑，但仍然被便衣刑警逮個正著。

廣告 廣告

重回現場，事發3日下午4點20分，台中西區忠明南路上，員警偵辦刑事案件時，發現涉嫌重大的28歲黃姓男子，就住在附近的汽車旅館，向旅館業者說明後，就破門攻堅要逮人，沒想到黃姓男子一看見員警，連褲子都不穿拔腿狂奔，躲到旁邊距離30米的停車場，但優勢警力圍捕，他狼狽落網，警方也在汽旅內，查獲毒品罪證確鑿，他想抵賴也沒用。

附近民眾vs.記者：「最近常常坐在那邊，最近才有以前沒有，（他都在幹嘛），沒有耶好像流浪漢，整身都髒髒兮兮的。」

附近民眾說，黃姓男子近期才出沒這一帶，到處亂晃還以為是街友，沒想到他涉及刑事案件，躲在汽車旅館，警方跟監蒐證循線逮捕，經過確認，黃姓男子沒有跳窗逃逸，至於毒品來源，警方正在向上溯源，全案將移送台中地檢署偵辦。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿