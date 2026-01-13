褲褲兔快閃店華山登場 沉浸式拍照體驗角色魅力

記者古可絜／臺北報導

褲褲兔首次快閃店與正版授權IP品牌FANFANS粉粉攜手，即日起至2月23日在華山1914文化創意產業園區中7A館登場，快閃店以「褲褲兔的日常世界」為核心，打造多個沉浸式拍照場景，同時推出2款套色印章，可搭配另售的專屬明信片層層蓋色，完成具有收藏價值的限定版紀念卡，粉絲們絕對不能錯過。

現場打造多個拍照場景，從褲褲兔的區域、被棒球砸破的窗戶、委屈窩在沙發上的模樣，到陽臺晾著小褲褲的情境，都完整重現漫畫中「可憐又可愛」的日常片段。店內除必拍的「澡堂區」大型褲褲兔氣偶，也同步打造「紙箱貓咪牆」與「網美街拍哈哈鏡區」等多個幽默主題場景，並設置拍貼機與姓名貼紙機，讓粉絲能以多種方式與褲褲兔合影，完整體驗角色世界觀的趣味與魅力。

廣告 廣告

店內推出多款精選周邊商品，包括冬天必備的療癒絨毛抱枕、毯子與娃娃；低調時尚、日常好搭的帽子、T恤與襪子等衣著配件；以及立牌、盲抽刺繡胸章、扭蛋印章等小巧可愛的收藏裝飾，同時也有文件夾、票卡夾、貼紙等實用文具，讓粉絲能在生活中的每個角落都感受到褲褲兔的陪伴，歡迎粉絲們把握展期前往。

Opanchu Usagi褲褲兔的作者是日本爆紅的創作者KAWAISOUNI，褲褲兔外表與個性十分鮮明，擁有一雙淚滴彷彿在眼眶打轉的水汪汪眼睛，頭上別著藍色的蝴蝶結，只穿一件白色小褲褲。故事主要圍繞樂於助人的兔兔，但卻常常遇上意料之外的悲慘遭遇，又可憐又搞笑的模樣，總讓人感到特別療癒，可以說是讓粉絲們把快樂建立在褲褲兔的痛苦上。

現場打造多個拍照場景，從委屈窩在沙發上的模樣，到陽臺晾著小褲褲的情境，都完整重現漫畫中「可憐又可愛」的日常片段。（記者古可絜攝）

店內推出多款精選周邊商品，包括立牌、盲抽刺繡胸章、扭蛋印章等小巧可愛的收藏裝飾。（記者古可絜攝）

推出2款套色印章，可搭配另售的專屬明信片層層蓋色，完成具有收藏價值的限定版紀念卡。（記者古可絜攝）

設置拍貼機與姓名貼紙機，讓粉絲能以多種方式與褲褲兔合影。（記者古可絜攝）

店內必拍的「澡堂區」大型褲褲兔氣偶。（記者古可絜攝）