褲襠激凸惹疑！美男闖海關遭攔 內褲竟塞2昏迷鸚鵡

（記者許皓庭／綜合報導）美國南加州檢察官辦公室公布一起離譜的走私案件，一名居住在墨西哥提華納（Tijuana）的 35 歲美國公民馬丁尼茲（Jesse Agus Martinez），10 月底試圖由美墨邊境的 Otay Mesa Port of Entry 入境加州時，被海關人員發現褲襠異常隆起。男子雖聲稱是自己「天生雄偉」，仍被特工攔下檢查，結果從內褲中掏出兩隻被麻醉的橙額鸚鵡（Orange-fronted parakeet），當場露出馬腳。

圖／美國南加州一名男子入境加州時，被海關人員從內褲中掏出兩隻被麻醉的橙額鸚鵡（Orange-fronted parakeet）。（翻攝 US Attorney CAS X）

根據美國檢方說明，馬丁尼茲 10 月 23 日通關時，執法人員在觀察其肢體動作與褲檔形狀後，認為情況不尋常，便要求男子進行進一步檢查。面對海關詢問，他一開始僅堅稱「只是生殖器位置隆起」，企圖以此搪塞。最終檢查人員仍從他內褲前方的位置發現兩隻昏迷的橙額鸚鵡，立即將其拘捕。

圖／目前兩隻橙額鸚鵡已被移交至美國農業部的動物進口中心，進行隔離與後續照護程序，並確認健康狀況。（翻攝 US Attorney CAS X）

檢方指出，被查獲的橙額鸚鵡屬於保育動物，跨境運送必須具備完整文件與檢疫程序。海關發現時，兩隻鸚鵡疑似被施以麻醉處置，才能讓他藏放於褲內。馬丁尼茲向調查人員辯稱，這兩隻鸚鵡是他個人的「寵物」，因為未持有相關證明，才會以違法方式帶入美國境內。

美國檢方已依涉嫌走私保育動物等相關罪名對他提出起訴。若最終罪名成立，他將可能面臨最高 25 萬美元（約新台幣 780 萬元）罰款，與最長 20 年有期徒刑。目前兩隻橙額鸚鵡已被移交至美國農業部的動物進口中心，進行隔離與後續照護程序，並確認健康狀況。

美國邊境管制單位提醒，跨境輸入動物必須通過檢疫程序與許可證申請，不論是家禽、鳥類或其他野生動物皆不得私自攜帶，以免破壞生態與引發疾病傳播風險。海關人員也再次呼籲民眾，所有入境物品務必如實申報，違法隱匿可能面臨嚴重法律後果。

