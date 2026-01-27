褻瀆神明! 高雄鳳橋宮環保爐 遭AI偽造"龍吐黑煙"

南部中心／陳家祥 高雄報導

已經有超過三百年歷史的高雄橋頭鳳橋宮，在廟埕的環保金爐去年完工，不過近來就有網友利用AI技術，製作金爐上頭一隻龍吐黑煙，汙染空氣的圖片，對此廟方非常氣憤痛批網友不只是汙衊宮廟，更是褻瀆神明，要求該名網友要立刻道歉，否則不排除提告。

褻瀆神明！高雄橋頭鳳橋宮遭惡搞 網流傳「龍吐黑煙」廟方痛批太惡劣

高雄鳳橋宮環保爐金爐去年完工，最近遭人以AI偽造吐黑煙照片。（圖／民視新聞）

民眾到廟宇祈福參拜後，都會依照習俗燒金紙，為了遵循政府規定，高雄橋頭這間已經超過三百年歷史的鳳橋宮，前年起改建位在廟埕的金爐，並在去年6月完工，燒金紙的黑煙不再往上飄。只不過，最近網路上出現這張照片，濃濃黑煙向上竄，讓廟方非常不滿，因為照片的金爐上方是一條龍，但現實卻是環保的金屬管，很明顯就是透過AI技術偽造的。信眾：「有做環保了為什麼會有一條龍，根本沒有龍嘛，有龍就是等於是詐騙的行為。」信眾：「環保爐跟你現在看到的就不一樣呀。」

高雄鳳橋宮環保爐金爐遭偽造吐黑煙，信徒痛批應該磕頭道歉。（圖／民視新聞）

不僅廟方痛批惡劣，連信眾也直呼這樣的行為根本是褻瀆神明。廟方人員：「我覺得褻瀆神明很不好非常不好。」信眾：「無中生有是破壞我們媽祖的形象，要道歉呀要跪下來磕頭啊。」信眾：「應該要告他讓他知道是不對的。」廟方說近來沒有與任何人結怨，懷疑可能是之前，有批評新金爐造型破壞風水的民眾所為，現在只希望發文者盡快徹文並且道歉，否則不排出提出告訴，讓對方負起相關責任。

原文出處：褻瀆神明！高雄橋頭鳳橋宮遭惡搞 網流傳「龍吐黑煙」廟方痛批太惡劣

