襪子到底要不要翻面洗？專家給答案 網驚：難怪洗完都還有味道

洗襪子時，你是「翻面洗派」還是「直接丟洗衣機派」？不少家庭成員各有習慣，也常為了洗法爭論不休。清潔與洗衣顧問おかみ指出，其實襪子的最佳洗法沒有絕對答案，而是要「依照髒污類型來決定」。

襪子內外 髒的其實不一樣

襪子內側主要沾染汗水、皮脂與角質，外側則容易附著灰塵、砂土與污漬。若將襪子翻面清洗，能更有效清除與皮膚直接接觸的油脂與汗垢；但如果外側沾滿泥沙，翻面反而可能洗不乾淨。

おかみ指出，不同家庭成員若洗法不一致，久了就會出現異味或黑垢累積的差異。關鍵在「看髒在哪」：

•內側油脂多→建議翻面洗

•外側泥沙重→建議正面洗

也就是說，並非只能選一種方式，而是要依照實際汙染狀況調整。即使襪子標榜抗菌加工，只要污垢殘留，細菌仍可能滋生。建議定期搭配漂白劑使用，減少異味與黑斑形成。

翻面洗還有這個好處

翻面清洗能降低摩擦，保護印花與刺繡，對於卡通襪、童襪或特殊設計襪特別有幫助。但厚襪翻面洗後較不易乾，おかみ提醒：

•脫水時間可稍微拉長

•晾曬前記得翻回正面

•整理襪型可避免鬆垂變形

保持清潔的「3步驟習慣」

1、脫下後立刻翻面（避免濕氣悶住）

2、放入洗衣袋減少磨損

3、晾曬前翻回正面（防止乾燥不均）

養成這套流程，就能有效降低異味與黑垢堆積，也能延長襪子使用壽命。

小小襪子，影響大大清潔感

襪子雖然是最小件的衣物之一，卻是與皮膚最密切接觸的單品。おかみ表示，只要調整洗法方向，就能改善異味、黑斑與穿著不適感。無論是流汗多的日子，還是外出踩到髒污的時候，選對洗法，雙腳的清爽度也會跟著提升。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

