襪子加「辣椒粉」可保暖？ 醫：皮膚恐紅腫刺癢

天氣冷颼颼，怎麼讓「腳」暖起來是一大學問。美國有球員為了保暖，竟然在襪子裡面加入「辣椒粉」，讓許多人驚呼，這真的有用嗎？皮膚科醫師就說，其實在中醫的觀念中，辣椒確實能促進血液循環，產生溫熱感，但直接碰觸皮膚，很可能導致皮膚炎。

喂喂喂真的不要鬧了啦，辣椒粉加進襪子，是什麼奇怪的保暖方式，難道辣椒粉越辣，腳底就會越暖嗎，先圈起來打一個問號。

民眾：「crazy...因為你有可能灼傷你的皮膚啊，就是有的皮膚甚至會引起過敏，會啊（覺得奇怪），挺奇葩的好搞笑。」

不過皮膚科醫師說，這個方法是真的有用，中醫保養中就會使用辣椒素，能讓血管擴張產生溫熱感，但如果直接碰觸皮膚，就會從暖呼呼變成火在燒。

皮膚科醫師趙昭明：「塗在皮膚上的時候，可能造成刺激接觸性的皮膚炎，或過敏接觸性的皮膚炎，皮膚會產生紅腫熱刺癢的現象，那其實這不是只有增溫的問題，會造成皮膚過敏，也產生一些刺激的現象，所以我們建議民眾，盡量不要使用辣椒粉，或一些其他足粉，混在一起放在我們皮膚裡面（接觸），或是腳底。」

另外有些自製的天然暖暖包會加入辣椒粉促進血液循環，但大家常見的暖暖包是透過鐵粉，接觸空氣跟水產生熱能，因此原理不太一樣，想要全身暖起來，除了辣椒粉、暖暖包之外，民眾還有這些撇步。

民眾：「像比如我剛從日本回來，我在日本裡面發熱褲，外面防風褲，兩件一定搞定，很多地方溫差很大，只要外面很厚，像這樣一件，我只要兩件就可以了，那個暖暖包貼腳底，但目前應該還沒冷到要...對，我覺得穿厚一點的鞋子跟襪子。」

冬天保暖學問大，得用對方法，才能讓身體安全又暖和。

