襪子可以穿２天嗎？專家給答案「做錯恐致病」，加碼１招消滅細菌又除臭

日常生活中，許多人對於襪子清潔習慣可能不如對待其他衣物般謹慎，然而足部衛生卻是健康管理的重要環節。有專家研究發現，人類雙腳藏匿著驚人數量的微生物群落，若未妥善處理襪子清潔問題，這些看不見的細菌與真菌將在織物中長期存活，對健康造成潛在威脅。

鞋子臭、腳臭原因

根據外媒《The Conversation》報導，人類雙腳猶如細菌與真菌的生態雨林，通常包含超過1000種不同的細菌和真菌種類，數量遠超過身體其他部位。足部皮膚同時也是人體汗腺分布最密集的區域之一，這些細菌和真菌特別偏好在溫暖潮濕的環境中繁殖生長，這正是導致足部、襪子及鞋子產生異味的根本原因。當足部持續出汗時，腳上的細菌和真菌獲得更多營養來源，異味也隨之加重。

細菌可活在髒襪子90天

細菌和真菌會殘留在襪子纖維內部，在適當條件下最長可存活達90天之久。若民眾未定期清洗襪子並重複穿著，細菌和真菌將持續滋生繁殖，形成惡性循環。而且襪子上的微生物群落大多含有潛在致病菌，包括曲黴菌、念珠菌、隱球菌等危險菌種，除了可能引發皮膚疾病外，還可能導致呼吸道和腸道相關健康問題。

微生物轉移擴散風險高

另外，襪子上的微生物具有高度轉移能力，能夠擴散至任何接觸表面，包括鞋子、床鋪、沙發或地板等居家環境。這意味著不潔襪子可能成為足癬等皮膚疾病的傳播媒介，將感染範圍從腳趾擴散至周圍其他皮膚區域。

襪子可以連續穿嗎

針對襪子多久換一次？專家強烈建議民眾，襪子穿著後就該進行清洗，避免重複穿著行為，尤其是棉質、羊毛及合成纖維材質的襪子。至於市面上部分標榜「抗菌」功能的襪子，可能不受此限制約束，但消費者仍需謹慎評估其實際殺菌效果，確認是否能有效消滅細菌和真菌，並防止汗水累積。

襪子怎麼洗才乾淨不會臭

清洗襪子的方式應根據個人足部狀況調整，對於足部無特殊異味問題的民眾，可使用攝氏30至40度溫水搭配溫和洗滌劑進行清洗。然而，若足部本身存在致病菌感染問題，則必須採用更徹底的消毒清潔程序，使用含酵素洗滌劑，並在攝氏60度高溫水中清洗，因為唯有高溫環境才能真正消滅細菌和真菌。



襪子晾曬方式同樣關鍵，專家建議將清洗後的襪子置於室外陽光充足處進行乾燥。陽光中的紫外線輻射對抗細菌和真菌具有顯著效果，可視為天然殺菌劑，有效降低微生物殘留風險。

