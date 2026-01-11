襪子可愛恐藏毒！醫曝4大恐怖特徵：聞到這味恐致白血病

生活中心／陳佳鈴報導

市面上充斥著許多價格低廉、造型可愛的劣質襪子，若發現有「氣味刺鼻」、「掉色」等異狀，很可能就是含有甲醛或重金屬的「毒襪子」。(圖／pixabay)

2026年強烈寒流一波波，全台氣溫急凍，不少民眾紛紛搶購厚襪子禦寒。然而，胸腔暨重症專科醫師黃軒示警，市面上充斥著許多價格低廉、造型可愛的劣質襪子，若發現有「氣味刺鼻」、「掉色」等異狀，很可能就是含有甲醛或重金屬的「毒襪子」。長期穿戴不僅會引發嚴重過敏，這些一級致癌物甚至可能透過汗水滲入血液，增加罹患鼻咽癌、白血病及膀胱癌的風險。

刺鼻又掉色？致癌物恐滲入體內

黃軒醫師指出，分辨「毒襪子」有四大關鍵指標。首當其衝的是「刺鼻化工味」，若新襪子散發濃重塑膠味，極可能殘留「芳香胺染料」與揮發性有機化合物（VOCs）。這些化學物質被國際癌症研究機構（IARC）列為第一類致癌物，職業暴露研究顯示其與膀胱癌風險有高度相關。其次是「容易掉色」，染料不穩定意味著重金屬或亞硝胺可能隨汗水進入人體，進而干擾甲狀腺與生殖系統內分泌。

太緊釀血栓！廉價襪甲醛嚴重超標

第三個特徵是「過度緊繃」，許多襪子標榜防滑塑型，但襪口若過緊，長期壓迫血管神經，將大幅增加靜脈曲張甚至深部靜脈栓塞（DVT）的致命風險。

新襪必洗！醫教4招挑選防毒

最後則是「異常廉價」，劣質襪為壓低成本常使用甲醛作為防皺劑，長期接觸不僅刺激皮膚，更與鼻咽癌、白血病等惡性腫瘤息息相關。國外研究甚至發現，部分孕婦與嬰幼兒衣物中竟也驗出甲醛嚴重超標。

為了避免將毒素穿在腳上，黃軒醫師建議民眾在選購時應優先查看標籤是否註明「無甲醛」、「無偶氮染料」，並盡量選擇信譽良好的大品牌。新襪子買回家後，務必先以清水及溫和洗劑清洗，但切記「避免高溫」，以免高熱反而釋出更多化學物質。針對嬰幼兒或敏感體質者，則應選擇天然材質並避免顏色過於鮮豔的款式，才能在保暖之餘守住健康防線。

