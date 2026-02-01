襪子爬 芭樂玩 社頭里樂公園啟用成親子休憩新熱點

里樂公園不僅是遊樂設施，更是結合教育與生活的公共空間，柯呈枋表示讓孩子玩得開心、家長也能安心。（記者方一成攝）

▲里樂公園不僅是遊樂設施，更是結合教育與生活的公共空間，柯呈枋表示讓孩子玩得開心、家長也能安心。（記者方一成攝）

彰化縣社頭鄉首座大型共融式親子公園「里樂公園」舉辦啟用典禮，歷經多階段施工後，包含紅色襪子主題攀爬式遊具、兒童戲水設施、公共廁所及最後完工的芭樂造型遊具全數到位，正式對外開放，成為地方親子休憩、放電的新亮點，現場超多家長帶著孩子搶先體驗新設施，氣氛熱絡。

社頭鄉長蕭浚二表示，規畫「里樂公園」的初衷，是希望社頭的孩子不必再舟車勞頓前往外鄉鎮，在家鄉就能擁有安全、完善的遊樂空間，同時也結合地方特色，發展親子友善觀光，吸引更多外地家庭造訪社頭。

廣告 廣告

「里樂公園」名稱結合「Relax」與所在地「里仁村」之「里」，象徵放鬆、共享的休憩空間。整體設計融入社頭引以為傲的織襪與芭樂產業元素，打造紅色襪子造型攀爬遊具與大型芭樂主題設施，兼具趣味與地方識別。

縣府參議柯呈枋今（一）日指出，里樂公園不僅是遊樂設施，更是結合教育與生活的公共空間，園內設有以交通號誌為主題的滑步車道，讓孩子在遊戲中學習交通安全觀念。他強調，縣府將持續與地方合作，推動更多貼近家庭需求的公共建設，讓孩子玩得開心、家長也能安心。