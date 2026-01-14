襪子細菌量百萬！要翻正面還是反面洗？ 專家給正確答案

生活中心／倪譽瑋報導

襪子要怎麼洗？日本專家推「正反兩面來回翻」

根據《日本Yahoo》的專欄，家事達人說明，襪子內側主要接觸皮膚，容易殘留汗水、皮脂與角質；外側則較常附著灰塵、砂土等雜質；洗襪子時，一派認為要把襪子翻過來洗，一派則是直接丟進去。其實兩個都不正確，不應只洗同一面；若一律翻面清洗，外層的髒汙可能洗不乾淨、一律直接丟進去，內層會有很多細菌。

家事達人建議，洗襪子可依際髒污程度彈性調整，內側油脂、汗味明顯，就翻面洗、外側沾滿灰塵，則維持正面清洗。要注意的是，部分襪子雖然標榜抗菌，但不洗，細菌仍然會滋生。除了洗襪子外，也有一些保養小技巧可參考，第一，脫下襪子後立刻翻面，避免濕氣悶著滋生細菌；第二，襪子用放進洗衣袋洗減少磨損；第三，晾曬前再翻回正面，避免乾燥不均。

廣告 廣告

台灣業者的看法？

過去台灣除臭襪品牌WARX官方也曾分享，襪子也要保養，以延長使用壽命。建議清洗前記得將襪身展開，避免保持球狀，此舉能減少襪子在洗衣機內的拉扯，增加襪子的使用週期。至於洗除臭襪，建議時使用中性洗潔精，勿使用柔軟精或含有增艷、柔軟、茶樹精油等洗滌劑，上述成分都會破壞除臭因子。

最後，WARX也提出，襪子一定要單獨洗，不要與其他衣物一起洗，因為襪子是所有衣服中細菌量最多，當襪子穿久了，腳上的皮脂就會漸漸覆蓋在襪子的纖維上，導致抗菌消臭因子無法發揮完整，一雙穿著8小時的襪子細菌含量可達百萬。

更多三立新聞網報導

年前掃貨風暴將至？好市多會員驚見「這特價品」被搬空兩層

趁現在快玩！6旬婦「繼承900萬」全砸在出國 回家後慘了

一就醫就洗腎！醫籲「快做2事」 3個月救回慢性腎衰竭

多國信了慘受害！財經網美戳破「中國大外宣」真相：台灣能打贏

