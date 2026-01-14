襪子要怎麼洗才不會臭臭的？ 日本專家揭撇步「正反洗有學問」

襪子是日常會與肌膚緊密接觸的衣物，使用久了總會出現發黑、甚至發臭等問題。至於襪子要如何清洗，才能有效洗淨，不會孳生細菌呢？根據日本掃除專家おかみ表示，襪子清洗時要正面洗還是翻面洗，是根據「髒汙類型跟程度來決定」。因為襪子內外髒汙不同，如果內側油脂比較多，就翻面清洗；如果外側灰成累積更多，就正面洗。

根據日媒《日本Yahoo! JAPAN》專欄報導指出，掃除專家おかみ認為，洗襪子要正面洗，還是翻面洗，是看衣物的材質和髒汙程度來決定，像是襪子內外表面的汙垢性質就不同，襪子內部因為接觸肌膚，主要會沾到汗水、皮脂與角質，外側則是容易附著到灰塵、沙土跟汙漬，所以可以看襪子髒的位置跟汙垢程度來調整。

おかみ指出，現在很多襪子標榜無菌，但只要汙垢沒有清洗乾淨，還是有可能孳生細菌，所以如果襪子內部油脂多，可以翻面清洗，如果外側灰塵比較多，可以正面清洗，並定期搭配漂白劑，減少異味跟襪子變色。

最後，おかみ也整理了清潔襪子的3個方法，建議民眾襪子脫下後，立刻翻面，避免襪子內部因為濕氣悶住，接著我們再把襪子放入洗衣袋，減少磨損，晾曬前再把襪子翻回正面，就可以防止乾燥不均。這個方法可以防止異味產生，也能延長襪子的使用壽命，長期下來可以讓雙腳的清爽度提升。

先前《聯合新聞網》也有報導過，襪子其實光丟洗衣機也不夠乾淨，專家認為襪子要使用「至少攝氏60度的熱水搭配含酵素的洗衣精，才能真正殺死附著在襪子上的細菌與真菌」，如果洗衣機不能用高溫設定，可以用熨斗來熨燙襪子殺菌，最後是要避免在潮濕環境中晾曬襪子，要確保襪子完全乾燥。

