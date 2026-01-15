襪子一票人都洗錯！專家揭「乾淨又除臭」3秘招

日本家事專家指出，洗襪子時應依內外側髒污類型彈性調整，搭配翻面時機與洗衣袋使用，不僅能有效除臭，也能延長襪子壽命。（示意圖／Pexels）





襪子天天穿、天天洗，卻常成為異味來源。究竟洗襪子時該不該翻面？日本家事與清潔顧問岡美指出，襪子沒有一定要「翻面」或「正面」洗的唯一解，關鍵在於先分辨髒污來源，再決定清洗方向，才能真正洗乾淨、減少細菌滋生。

內外污垢洗法大不同

岡美在《日本Yahoo! JAPAN》專欄中說明，襪子內外側的污垢性質其實大不相同。內側長時間接觸皮膚，容易殘留汗水、皮脂與角質，若穿了一整天、腳汗明顯，建議將襪子翻面清洗，才能直接清除油脂來源。若是外出活動多、襪子外側沾滿灰塵、砂土或泥汙，則可維持正面清洗，較容易把外層污垢洗掉。

廣告 廣告

她強調，洗襪子並不是一定要翻面或正面清洗，而是要依實際髒污狀況彈性調整。即使是標榜抗菌或除臭的襪子，只要污垢殘留，細菌仍可能滋生，久了仍會產生異味或污漬。

清洗三步驟 除臭又耐穿

除了洗的方向，清洗與晾曬流程也會影響效果。岡美分享三個實用原則：第一，襪子脫下後立即翻面，避免濕氣悶在內側，成為細菌繁殖的溫床、第二，清洗時放入洗衣袋，可減少洗衣機拉扯與摩擦，降低纖維磨損、第三，晾曬前再將襪子翻回正面，避免乾燥不均，同時維持襪型與鬆緊度，延長使用壽命。

岡美也提醒，厚襪子因材質較密實，乾燥速度慢，可適度延長脫水時間，並在晾曬前整理形狀，有助防止鬆緊帶變形。

更多東森新聞報導

盧廣仲崩潰「帽T難乾」 專家：「倒掛曬」快乾不臭

洗衣服沾滿紙屑好崩潰 家事達人授3招神救援

做家事挨酸！老公嗆親媽「她是我老婆」 網友讚：嫁對人了！

