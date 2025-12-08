『襪』出好運 『襪』福滿滿 下營區圖書館借書抽好禮

下營圖書館迎接耶誕節，推出借閱十本書就可抽好禮。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊∕下營報導

下營區圖書館迎接歡樂浪漫的的耶誕佳節，推出快閃企劃「『襪』出好運，『襪』福滿滿」借書活動。下營區長李宗翰表示，活動自十二月二十日起到二十八日止，單次借閱十本書籍即可參加抽獎，鼓勵民眾多加利用，不僅可以看好書還能抽好禮。

李宗翰指出，圖書館以充滿節慶氛圍的耶誕襪為主題，推出「『襪』出好運，『襪』福滿滿」閱讀活動，讓民眾在借閱的同時，也能體驗拆禮物的驚喜與樂趣，活動期間每張借閱證單次借閱達十本以上（含十本），即可至服務台旁擺放的耶誕襪中，抽取一張禮物字卡，經由館員確認後，即可兌換精美禮物。

下營圖書館配合活動準備多樣化的耶誕應景小禮，包含耶誕小吊飾、輕巧小圓鏡、節慶糖果等，還有機會抽到「福氣滿滿袋」大獎，每人僅限參加一次，數量有限，送完提前截止。

李宗翰說，除有十二月的耶誕節限定活動，也有多項主題書展，分別有「本土作家的繪本風景」、我是小畫家「美感藝術書展」及「不撞衫服裝設計—手作服飾」等，另十三日有與市圖串連臺灣閱讀節「客語小食—粄條壽司」活動、二十一日故事媽媽說故事時光《阿英的冬至》及周末ＦＵＮ電影，邀請民眾一同走入圖書館，享受充滿溫暖與書香的年末時光。（下營區公所廣告）