「襯著星光的我們」開幕 兒少以行動說故事、城市看見新聲音

桃園市第六屆兒童及少年代表成果展「襯著星光的我們」於今(6)日在桃園婦女館正式開幕，由桃園市政府社會局主辦、臺灣桃湛公民培力協會承辦，吸引來自教育、社政、社區、青年與兒少領域的眾多民眾參與，展區互動熱烈。兒少代表亦在開幕式中擔任導覽與分享者，帶領與會者親身感受他們兩年來的議題思辨、協作歷程與行動成果。

桃園市政府社會局局長陳寶民親自出席開幕式，肯定孩子們的參與精神，桃園長期積極推動兒少參與機制，重視的不只是讓兒少說，更是「認真聽見」與「實際採納」，每位兒少都有發聲的權利，他們的觀察往往精準而深刻。市府將持續與民間團隊合作，提供更友善、安全的表意環境，並將兒少建議納入跨局處討論，讓城市決策更貼近年輕世代的需求。

來賓合影。圖：社會局提供

成果展呈現的是兒少一年來真實的公共參與歷程──從議題探索、協作磨合，到行動設計與反思修正，每一步都展現孩子在民主參與中的成長。桃湛公民培力協會理事長鄒新猶強調：「我們把舞台留給兒少。」，培力過程中採取陪伴而非指導的角色，透過表意友善的討論流程與公民培力策略，協助兒少在安全感與信任關係中建立公共參與的力量。

開幕當日同步舉辦《從孩子出發的大人練習課：台灣兒權十年紀實》新書分享會，由挑興文化人文法律線主編王鼎棫、資深兒少工作者苗元紅等人進行深度交流，從制度未來、地方政府推動兒少參與的挑戰，到下一個十年的展望進行討論。本書共同作者鄒新猷表示：「這本書強調『紀實』，因為唯有真實書寫，才能讓社會看見兒童權利是民主社會的重要基礎。」

來賓合照。圖：社會局提供

本屆成果展展現市府、民間團體與兒少三方合作的強大能量。社會局與桃湛協會共同攜手持續深化兒少參與政策，讓兒少表意不只是活動形式，而成為城市文化的一部分，打造更友善、更願意傾聽兒少聲音的桃園。

