「襯衫迷你裙辣妹」夜市嗑滷肉飯！一看竟是李多慧 吸9萬粉朝聖

記者林汝珊／台北報導

韓籍啦啦隊女神李多慧，來到台灣發展邁入第三年，活潑親民的性格圈粉無數。昨（26）日晚間，李多慧在IG分享自己逛寧夏夜市的照片，只見她穿著白色緊身襯衫搭配迷你裙，毫無偽裝地品嚐滷肉飯、炸鮮奶、甜甜圈等道地小吃，清純又可愛的模樣吸引9萬粉絲按讚。

李多慧學生妹扮相，相當清純。（圖／翻攝自IG）

照片中，李多慧像學生妹般的打扮、甜美表情成功擄獲粉絲的心。貼文曝光後，網友留言直呼：「多慧好可愛啊」、「居然在寧夏夜市，可惡沒遇到」、「公主好犯規」、「女神不冷嗎，記得多穿一點喔」，人氣瞬間爆表。

此外，值得一提的是，李多慧團隊日前無預警開出頻道職缺，超香職缺福利也掀起大家討論。消息傳開後，立刻在網路上引起網友們的討論，紛紛直呼：「來當李多慧助理不香嗎？」、「看起來我的競爭激烈，這邊都是敵人」、「我要應徵了」、「哪裡排隊」。

